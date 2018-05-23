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BMW приоткрывает завесу над новым X5
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BMW приоткрывает завесу над новым X5 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Постепенно в сети появляются тизерные фотографии и видеоролики по обновленному BMW X5.
Новое поколение все еще скрыто в камуфляже. Однако некоторые детали в отношении предстоящей премьеры заметны невооруженным глазом.
Прежде всего, имеется ввиду массивная решетка радиатора. Она будет одной из визитных карточек предстоящей новинки.
Уже достоверно известно о том, что на машине будут использовать платформу CLAR. Она в настоящее время присутствует на последних моделях 5 и 7 серий.
По мнению представителей BMW, новая подвеска и шасси позволят существенно повысить шансы автомобиля в конкуренции среди внедорожников.
Кроме того, вполне возможно, что новинка будет отличаться удлиненной колесной базой. За счет этого увеличится простор пассажирского отсека.
Ожидается, что дебют нового поколения X5 состоится уже в этом году. А пока все желающие могут смотреть 5 минутный ролик, повествующий о последних испытаниях автомобиля в Нюрбургринге.
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