BMW приоткрывает завесу над новым X5

Постепенно в сети появляются тизерные фотографии и видеоролики по обновленному BMW X5.

Новое поколение все еще скрыто в камуфляже. Однако некоторые детали в отношении предстоящей премьеры заметны невооруженным глазом.

Прежде всего, имеется ввиду массивная решетка радиатора. Она будет одной из визитных карточек предстоящей новинки.

Уже достоверно известно о том, что на машине будут использовать платформу CLAR. Она в настоящее время присутствует на последних моделях 5 и 7 серий.

По мнению представителей BMW, новая подвеска и шасси позволят существенно повысить шансы автомобиля в конкуренции среди внедорожников.

Кроме того, вполне возможно, что новинка будет отличаться удлиненной колесной базой. За счет этого увеличится простор пассажирского отсека.

Ожидается, что дебют нового поколения X5 состоится уже в этом году. А пока все желающие могут смотреть 5 минутный ролик, повествующий о последних испытаниях автомобиля в Нюрбургринге.