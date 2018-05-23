Ford Fiesta ST раскрывает детали системы лаунч-контроля

Американский производитель уделил достаточно времени, чтобы сделать новый компактный Fiesta ST достойным автомобилем, способным создать серьезную конкуренцию Volkswagen Polo GTI и Renault Clio RS.

Под капотом Ford Fiesta ST располагается 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 200 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Такой агрегат позволяет реализовывать разгон с места до 100 км/ч примерно за 6,5 секунд и максимально достигать 232 километра в час.

Роскошный автомобиль предлагает несколько дополнительных функций в более дорогостоящих комплектациях, включая три режима вождения, премиальную аудиосистему Bang&Olufsen, передние сиденья Recaro и множество функций помощи водителю. Также в качестве опции Fiesta ST предлагает специальную систему лаунч-контроля, которая позволяет машине быстро сорваться с места.

Carfection решила посвятить короткое видео этой специальной функции, показав зрителям, как ее задействовать и как она работает.