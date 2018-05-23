Ещё
Ford Fiesta ST раскрывает детали системы лаунч-контроля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford Fiesta ST раскрывает детали системы лаунч-контроля 

Auto.Today 8 минут назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель уделил достаточно времени, чтобы сделать новый компактный Fiesta ST достойным автомобилем, способным создать серьезную конкуренцию Volkswagen Polo GTI и Renault Clio RS.
Под капотом Ford Fiesta ST располагается 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 200 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Такой агрегат позволяет реализовывать разгон с места до 100 км/ч примерно за 6,5 секунд и максимально достигать 232 километра в час.
Роскошный автомобиль предлагает несколько дополнительных функций в более дорогостоящих комплектациях, включая три режима вождения, премиальную аудиосистему Bang&Olufsen, передние сиденья Recaro и множество функций помощи водителю. Также в качестве опции Fiesta ST предлагает специальную систему лаунч-контроля, которая позволяет машине быстро сорваться с места.
Carfection решила посвятить короткое видео этой специальной функции, показав зрителям, как ее задействовать и как она работает.
Auto.Today: последние новости
Tesla Model 3 с двумя двигателями уже запущен в производство Электрический DS 3 Crossback готовится к Парижскому автосалону Ford открывает метеорологическую фабрику в Кельне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП19
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма125
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Появились подробности о новом Kia Ceed для России
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение