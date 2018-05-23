Новый BMW X5 будет настоящим внедорожником (Видео)

Баварский автогигант дал старт PR-кампании нового поколения кроссовера BMW X5 2019 года. Если верить заявлениям производителя, то впервые за всю историю модели, новый Х5 получит серьезные внедорожные возможности, а в доказательство BMW опубликовало промо-видео и фото с тестов новинки в самых разных уголках мира, включая Заполярье, Швецию, Южную Африку и Содиненные Штаты.

Это уже четвертое по счету поколение БМВ Х5 и оно обзаведется совершенно новым шасси и подвеской, которые можно назвать уникальными для своего сегмента. Настоящим бриллиантом в короне немецкого SUV станет внедорожный пакет, обеспечивающий комфортное скоростное вождение на хорошей дороге и задатки настоящего всепроходца на пересеченной местности.

Простым нажатием кнопки владелец Х5 2019 сможет перенастроить всю ходовую часть, узлы и агрегаты автомобиля под условия езды по снегу, песку, каменистой местности или гравию — все эти поверхности, как показано на видео, уже покорились неудержимой воле нового БМВ. Но не забыли разработчики и о исконном спортивном характере Х5, испытав его на скоростных треках в Америке и Германии.

Впервые модель получит систему активного рулевого управления Active Steering и адаптивную подвеску M Professionals.

Председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер в рамках ежегодной корпоративной конференции подтвердил, что BMW X5 в новом кузове будет официально представлено в 2018 году. В своем обращении к дурналистам и инвесторам Крюгер назвал 2018 год «годом Х», ведь компания уже выпустила в свет новые Х2 и Х4, а теперь готовится к дебюту Х5.

Естественно, конкретной даты презентации топ-мнеджер автогиганта пока не озвучил, однако в этом году осталось не так много автосалонов, достойных принять такую премьеру — это Парижское автошоу в октябре и Лос-Анджелесское в ноябре. Но учитывая, что, по слухам, в Америке нас ждет дебют огромного флагмана BMW X7, то наверняка баварцы решат использовать для релиза X5 площадку французского мероприятия.

https://youtu.be/HC1foprTVqk

Вне зависимости от того, когда же компания сорвет со своего новичка покрывало, мы уже знаем, что новый Х5 будет отличаться от предшественника в кузове F15 гораздо более агрессивным дизайном с огромной радиаторной решеткой и раскосыми головными фарами. В остальном же силуэт машины останется прежним, но габариты увеличатся, что сделает салон внедорожника еще просторней. В салоне, кстати, появится полностью цифровая приборная панель и самая современная электроника под управлением операционной системы iDrive 7 поколения.

Что касается линейки силовых агрегатов, то в нее войдут турбированные блоки на бензине и дизельном топливе. Бензиновое семейство будет состоять из 2.0-литровой «четверки» мощностью 248 л.с. и 3.0-литровой рядной «шестерки», выдающей 335 «лошадей». Также можно ожидать появления 4.4 V8 и заряженной версии X5 M с мотором на 592 л.с. Дизельные агрегаты будут представлены экземплярами мощностью от 228 до 394 л.с. Кроме того, в планах и гибридная модификация с увеличенным запасом электрического хода.