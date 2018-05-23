Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин

Акцизы на бензин и дизельное топливо должны снизиться с 1 июля. При этом, как признал вице-премьер Дмитрий Козак , на розничных ценах это не отразится. Ранее в правительстве было принято решение о снижении акциза на бензин на 3000 рублей за тонну. Эксперты считают, что это лишь зафиксирует нынешнюю ситуацию на рынке — для того, чтобы сбить цены на заправках, потребуются более радикальные меры.

Снижение акцизов на бензин и дизельное топливо должно произойти до 1 июля. Об этом сообщил «России-24» зампредседателя Правительства Дмитрий Козак. Таким образом власти отреагировали на стремительный рост цен на топливо, с которым автомобилисты столкнулись в последние месяцы.

Он пояснил, что консолидированное решение о необходимости этих мер было принято в понедельник, 21 мая.

По словам Козака, снижение будет происходить от действующих ставок, в связи с чем запланированное повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июля не произойдет.

«Было принято решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей с тонны от действующей ставки. И не вводить дополнительных 500 рублей повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тысячи рублей с тонны от действующего размера акциза», — пояснил Козак.

Напомним, что с начала года, по официальным данным, цены на бензин выросли на 4,7%, на дизтопливо — на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в сфере ТЭК утверждал, что ситуация «бесконтрольности» в период со дня выборов президента до назначения правительства толкала цены вверх и должного контроля со стороны регулятора за этим беспрецедентным ростом цен с нашей точки зрения не было. Более того, ФАС постоянно выступала с успокоительными заявлениями: рост рыночных цен обоснован.

Для разъяснения ситуации «Газета.Ru» отправила запрос в ФАС, где назвали сразу несколько причин, по которым дорожает топливо.

«ФАС России постоянно контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов. За последние три года можно констатировать, что рост цен на нефтепродукты во всех сегментах был близок уровню инфляции. Ситуация 2018 года более сложная. Цены опережают темпы инфляции», — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин . — Основными причинами роста цен являются рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторного топлива на биржевых торгах.

В целях недопущения негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС России предпринимает меры антимонопольного воздействия и вносит предложения по нормативному правовому регулированию, включая предложения по снижению акцизов на бензин и дизельное топливо и введение гибкой шкалы акциза».

«Сначала стабилизируется ситуация при помощи снижения акцизов на 3000 за тонну, затем ужесточат контроль ФАС за отдельно взятыми регионами, у которых имеются турбулентные повышения, после соберут губернаторов субъектов и проинструктируют, что необходимо сделать, чтобы сдержать цены, прежде всего в летний период.

Возможно, каждые две недели будет собираться заседание у Дмитрия Козака для принятия дальнейших решений по ситуации. Пока этого будет достаточно, чтобы стабилизировать цены, а чтобы их сбивать, если такая задача будет поставлена, необходимы будут более серьезные решения», — объяснил Абзалов.

Как считает эксперт, за счет данной инициативы вице-премьер фактически переходит к введению системы плавающего акциза. То есть когда цена бензина поднимается высоко, то величина акциза становится меньше. Когда она снижается, акциз вновь выправляется. Сбить цену для розничного потребителя за счет акциза у председателя правительства не получится.

«Для того, чтобы серьезно снизить стоимость бензина на колонке, необходимо понижение акциза хотя бы на 5000 рублей за тонну. Но решение, которое было принято, находится на трех тысячах. Поэтому прежде всего эти меры — это сбивание резкого роста, — пояснил Абзалов. — Уже в апреле было понятно, что последует рост цен и необходимо предпринимать какие-либо меры. Плюс ко всему впереди намечался отпускной сезон. С другой стороны, у нас правительство только недавно назначили. Сомневаюсь, что у Аркадия Дворковича, занимавшего ранее пост Козака, были необходимые связи и ресурсы для решения проблемы».

Напомним, что, по данным Росстата , на 14 мая средняя розничная цена бензина достигла 41,28 рубля. Как пояснила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева , вклад в это внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.

Это привело к тому, что 17 мая Российский топливный союз написал открытое письмо Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о ситуации на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов. В нем говорилось, что рынок автомобильного топлива испытывает потрясения, связанные с беспрецедентным ростом оптовых цен на бензины и дизельное топливо, при этом их уровень бьет исторические рекорды.