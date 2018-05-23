Cравнительный тест-драйв Hyundai Sonata и Mazda-6

Явился — не запылился! Это мы, как нетрудно догадаться, про вернувшийся на российский рынок Hyundai Sonata, который намерен навязать серьезную конкуренцию и нынешнему лидеру сегмента среднеразмерных седанов Toyota Camry, и «околоплавающим». В частности Mazda-6. Получится ли это у «корейца», выяснил портал «АвтоВзгляд»

Корейский седан, в начале «нулевых» разлетавшийся словно горячие пирожки полностью улетел из России в 2014 году. Причина? Наряду с увеличением габаритов машины росла и ее цена. Отсюда и фиаско. Спустя три с лишним года ребята из Страны утренней свежести решили пересмотреть ценовую политику и выкатили нам самый дешевый среди седанов среднего класса автомобиль. Похоже, конкурентам впору начинать волноваться. По крайней мере японцам из Mazda точно, поскольку именно их модель Mazda-6 первой попадет под удар. По крайней мере до тех пор, пока немцы не вернут Volkswagen Passat статус народного автомобиля, а американцы не вспомнят про необходимость освежить изрядно подуставший Ford Mondeo

Агрессия или элегантность

Несмотря на то что Mazda-6 уже больше пяти лет, назвать ее унылой и скучной язык не поворачивается. Она по-прежнему притягивает взгляд резкими гранями и мускулистым силуэтом. Экстерьер стильный, модный и неповторимый, хотя его и попытались повторить конкуренты-соотечественники, рисуя вроде бы даже премиальные Infiniti. В общем, этот «японец» для динамичных и амбициозных.

Нельзя сказать, что корейский седан выглядит менее эффектно. Нет, он просто другой. Элегантность, плавность линий и демократичность — вот что характеризует Hyundai Sonata. Если хотите позиционировать себя «белым воротничком», но не дотянувшим до топовых должностей, то эта машина для вас.

Равнение на лучших

На кого обычно равняются инженеры большинства автостроительных компаний при компоновке и оформлении салона? Конечно же, на представителей большой немецкой тройки. И в этом смысле и Mazda, и Hyundai не просто скопировали идеи у грандов мирового автопрома, но еще и грамотно разбавили их самобытностью. В итоге получилось нескучно, а главное — удобно.

Впрочем, «шестерка» выигрывает у «Сонаты» благодаря наличию дополнительного USB-слота в передней части салона, а также умению самостоятельно тормозить перед препятствием, включая пешехода, и дублировать бортовые показатели на проекционный дисплей.

К плюсам японского седана можно отнести и функцию предупреждения о съезде с полосы движения, но сигнализирует она так громко, что лучше бы ее не было. Хорошо хоть, этот индикатор можно отключать. Проигрывает же автомобиль из Страны восходящего солнца конкуренту отсутствием панорамной крыши и беспроводной зарядки для смартфонов.

Нельзя не сказать, что в Mazda-6 интерфейс мультимедийного комплекса гораздо проще для восприятия пользователем. Чтобы «поженить» смартфон с головным устройством в Sonata, придется повозиться. Ну и наверняка не всем понравится голубая сонатовская подсветка панели приборов. Зато кресла у «корейца» упругие и не такие жесткие, как в «Мазде».

А вот качество звучания аудиосистемы у «японки» определенно лучше. Чего нельзя сказать про обогрев рулевого колеса: в Hyundai Sonata «баранка» греется по всему периметру, а не только в местах хвата, как в Mazda-6. Больше у корейского седана и пространства для комфортабельного пребывания пассажиров на втором ряду.

Не взлетим, так поплаваем

На ходу оба автомобиля радуют и динамикой, и настройками шасси. Хотя, конечно, 192 японские «лошадки» ускоряются чуточку резвее табуна из 188 «скакунов» родом из Кореи. Шестиступенчатые автоматические коробки передач в обоих случаях прекрасно отвечают любым запросам водителя.

Руль в «Сонате» стал много лучше, чем раньше, хотя и не лишился чрезмерной легкости. Впрочем, по точности обратной связи до руля Mazda-6 ему еще далеко. Зато приятно радуют мягкие и цепкие корейские тормоза — японские механизмы реагируют на нажатие левой педали чересчур агрессивно и нервно. Подвеска «Сонаты» с легкостью глотает любые изъяны дорожного полотна и не вызывает обморока у пассажиров при резком заходе в поворот. «Шестерка» же эти повороты буквально режет, пусть и более жестко преодолевая дефекты покрытия. Правда, изрядно досаждает шум от колесных арок и движка при интенсивном разгоне — звукоизоляция в Hyundai однозначно эффективнее.

А вот расход у «корейца» на пару-тройку литров больше, чем у соперника. К примеру, в режиме «тапок в пол» Mazda-6 поедает 12 литров на сотню, в то время как Sonata сжирает все 15. При умеренно-неторопливой езде готовьтесь к 9 литрам против 11.

Выбери меня

Любителям активной рулежки и динамичной езды определенно стоит присмотреться к Mazda-6. Хотите выглядеть элегантно и чувствовать себя важно — добро пожаловать в мир Hyundai. Тем более что корейский седан дешевле.

В первоначальном варианте исполнения, с мотором в 150 сил, Sonata стоит 1 245 000 рублей. «Шестерка» с двигателем аналогичной мощности выйдет не дешевле 1 336 000 «деревянных».

С агрегатом, развивающим 188 л.с., «кореец» обойдется без малого в 1 600 000 руб. В то время как «японец» в схожей комплектации и с мотором о 192 «жеребцах» попросит за себя минимум 1 730 000. А вот стоит ли переплачивать за драйв — решать вам.

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