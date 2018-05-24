Электрический минивэн Nissan e-NV200 с усиленной батареей начал добираться до клиентов

Минивэн получил более ёмкую батарею, благодаря которой запас хода увеличен более чем в полтора раза.

Как сообщает пресс-служба Nissan , компания начинает поставки обновлённого минивэна e-NV200, под капотом у которого установлена электрическая силовая установка. Стандартная модель оснащается батареей ёмкостью 24 кВт/ч., у новой версии батарея имеет ёмкость 40 кВт/ч., благодаря чему запас хода по циклу WLTP вырос до 301 километра на одной заряде. Мотор под капотом остался прежним — 108-сильным.

Минивэн будет доступен в двух версиях: Van и Evalia. Первая версия предназначена для коммерческих перевозок, вторая — для личного пользования, соответственно, в салоне Evalia установлены сидения (автомобиль семиместный) и есть окна, в то время, как в салоне Van ровный пол и отсутствуют боковые окна. Грузоподъёмность автомобиля составляет 742 килограмма. К слову, на данный момент это единственный семиместный электрический минивэн, который можно купить в Европе.

Nissan также подчёркивает, что с января месяца собрала более 4 600 заказов на модель с усиленным аккумулятором.

Стоит отметить, что минивэн NV200 выпускается с 2009 года, и компания пока не спешит выпускать вторую генерацию модели. Оно и понятно: по итогам прошлого года в США было продано лишь 18 602 экземпляра этой модели, тогда как европейские дилеры не продали за год и 7 000 автомобилей.

В России e-NV200 не продаётся. В Великобритании на модель со стандартной батареей заказы уже не принимаются, а с новой батареей минивен в версии Van оценивается в 18 599 фунтов стерлингов (порядка 1 530 200 рублей в эквиваленте).

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Nissan хочет выпустить массовый электрокроссовер.

По материалам: www.kolesa.ru