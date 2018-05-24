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Audi рассматривает вариант электрического суперкара с твердотельными батареями
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Audi рассматривает вариант электрического суперкара с твердотельными батареями 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Инженеры Audi в настоящее время заняты поиском схемы оптимальной конструкции электроустановки для автомобиля.
По словам руководства Audi, компания делает только первые шаги на пути к созданию полностью электрического автомобиля. Однако нынешняя конструкция аккумуляторных батареей чинит серьезные препятствия для развития идеи.
Сейчас рассматриваются все варианты архитектуры для будущего электрического суперкара. Вместе с тем, планируется сделать акцент на типе зарядного устройства, которое будет питать мотор.
По мнению инженеров Audi твердотельные аккумуляторы смогут оптимально поддерживать соотношение производительности автомобиля и дальности его пробега на одной зарядке. Появление источников питания такого типа является делом нескольких лет.
Не исключено, что Audi может покупать новые типы зарядных устройств у других компаний. В качестве будущих потенциальных партнеров рассматриваются Samsung, а также структуры, входящие в Volkswagen.
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