Audi рассматривает вариант электрического суперкара с твердотельными батареями 

Инженеры Audi в настоящее время заняты поиском схемы оптимальной конструкции электроустановки для автомобиля.
По словам руководства Audi, компания делает только первые шаги на пути к созданию полностью электрического автомобиля. Однако нынешняя конструкция аккумуляторных батареей чинит серьезные препятствия для развития идеи.
Сейчас рассматриваются все варианты архитектуры для будущего электрического суперкара. Вместе с тем, планируется сделать акцент на типе зарядного устройства, которое будет питать мотор.
По мнению инженеров Audi твердотельные аккумуляторы смогут оптимально поддерживать соотношение производительности автомобиля и дальности его пробега на одной зарядке. Появление источников питания такого типа является делом нескольких лет.
Не исключено, что Audi может покупать новые типы зарядных устройств у других компаний. В качестве будущих потенциальных партнеров рассматриваются Samsung, а также структуры, входящие в Volkswagen.