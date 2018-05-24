Audi рассматривает вариант электрического суперкара с твердотельными батареями

Инженеры Audi в настоящее время заняты поиском схемы оптимальной конструкции электроустановки для автомобиля.

По словам руководства Audi, компания делает только первые шаги на пути к созданию полностью электрического автомобиля. Однако нынешняя конструкция аккумуляторных батареей чинит серьезные препятствия для развития идеи.

Сейчас рассматриваются все варианты архитектуры для будущего электрического суперкара. Вместе с тем, планируется сделать акцент на типе зарядного устройства, которое будет питать мотор.

По мнению инженеров Audi твердотельные аккумуляторы смогут оптимально поддерживать соотношение производительности автомобиля и дальности его пробега на одной зарядке. Появление источников питания такого типа является делом нескольких лет.