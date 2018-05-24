Автобаттл: Dodge Challenger SRT Demon против Lamborghini Huracan LP 610-4

Как известно, драг-рейсинг для американцев — это не пустой звук, и на этот раз на трек вышли два автомобиля с совершенно разной концепцией: это самый мощный стоковый маслкар Dodge Challenger SRT Demon и итальянский суперкар Lamborghini Huracan LP 610-4.

Признаться, автор этой новости до последнего не знал, какой из этих автомобилей быстрее на профессиональном треке для драг-рейсинга, ведь пару недель назад американский маслкар дал достойный отпор Tesla Model S P100D, после чего в пух и прах проиграл McLaren 720S. Видеозапись заездов с итальянским суперкаром появилась на YouTube-канале Dragtimes.

Динамика Dodge Demon очень сильно зависит от качества покрытия и шин. Под капотом у этого автомобиля располагается компрессорная «восьмёрка» Hemi объёмом 6,2 литра с отдачей в 840 сил, которая передаёт тягу на задние колёса. Lamborghini Huracan весит меньше, у него полный привод, заднемоторная компоновка и карбоновое шасси, хоть и менее мощная атмосферный V10 на 610 сил.

Первый заезд Dodge Demon попросту провалил. Судя по звуку и вибрациям, водитель не смог вовремя сконфигурировать лаунч-контроль, из-за чего Demon ушёл в сильную пробуксовку, а когда водитель принудительно включил вторую скорость, мотор оказался на неоптимальных для такого заезда оборотах. Lamborghini стартовал чётко, и буквально «улетел» вперёд. Демон прошёл «квотер» за 11,5 секунд, Уракан сделал это на 0,75 секунды быстрее.

Во втором заезде всё стало на свои места, и Dodge показал, что не зря считается самым быстрым серийным маслкаром в мире. Установленные на его задние колёса шины Mickey Thompson (жаль, что серия не указана — в ассортименте компании есть как радиальные шины для драг-гонок, классические дорожные шины, а также «гибридные» модели) были как следует прогреты, водитель активировал лаунч-контроль, и у Huracan попросту не было шансов, несмотря на то, что оба водителя прекрасно приняли старт. Во втором заезде Demon показал на «квотере» 10,4 секунды, итальянская машина прошла эту дистанцию на 0,3 секунды медленнее. Примечательно, что максимальная скорость в конце заезда у автомобилей практически идентична — 103,88 и 104,44 мили в час соответственно (около 168 километров в час в эквиваленте для Ламбы), и можно предположить, что «итальянка» легко расправится с «американцем» на немецком автобане благодаря своей аэродинамике, при этом изысканно напевая песню своему владельцу атмосферным V10.

В третьем заезде ситуация повторилась, разве что водитель Dodge Challenger Demon немного «проспал» старт. Автомобили же показали практически такие же результаты, как и во втором заезде.

По материалам: www.kolesa.ru