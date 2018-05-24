Ferrari представляет роскошную модель SP38 в едином экземпляре 

Итальянская компания подготовила последнее одноразовое издание Ferrari SP38. Отмечается, автомобиль, основанный на 488 GTB, будет доставлен к своему счастливому владельцу на Вилла д'Эсте 26 мая.
Как видно из предоставленных фотографий, экстерьер SP38 выполнен на заказ поэтому кардинально отличается от предшественника и тем самым отходит от традиционного виденья дорожных моделей. В передней части автомобиля располагаются небольшие горизонтальные фары, отлично дополняющие стилистику, далее Ferrari SP38 получает боковые юбки, острую линию крыши, компактные окна и набор уникальных колёсных дисков. Стилистика транспортного средства продолжается и в задней части, где традиционное заднее стекло заменяют «жалюзи», а привычные фары — спрятаны. Официальных изображений интерьера суперкара пока не предоставлено, но в любом случае салон был выполнен тоже на заказ. Что касается технического оснащения, SP38 может использоваться 3,9-литровый двухцилиндровый двигатель 488 GTB, способный обеспечивать 661 лошадиную силу.