Новый хэтчбек Peugeot 208 представят в 2019 году

Генеральный директор французской автомобильной компании Peugeot Жан-Филип Импарато в интервью наши британским коллегам рассказал о том, когда стоит ждать появления нового поколения популярного компактного хэтчбека 208.

Согласно заявлению топ-менеджера «Пежо», новый 208-й представят уже в следующем году. Никакой официальной информации относительной данной модели пока нет. Единственное, о чем упомянул господин Импарато, следующая генерация Peugeot 208 получит гибридную силовую установку, а также, вероятно, полностью электрическую версию.

Напомним, что ранее сообщалось о намерении «Пежо» представить новую генерацию хэтчбека 208 на автосалоне в Париже в этом году, однако теперь, судя по заявлению руководства марки, ждать дебюта новинки стоит не раньше Женевского автосалона 2019 года.