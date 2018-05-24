В США откроются предварительные заказы на Nissan Altima

Ожидается, что начать бронирование автомобиля можно будет уже с 15 июня.

Поставки Nissan Altima на американский континент начнутся уже осенью этого года. Однако скоро, а именно с 15 июня, можно будет оставлять предварительные заявки.

При этом раннее бронирование будет иметь свои плюсы. Например, потенциальным покупателям может быть предложена модифицированная версия Altima с индексом Edition One.

Клиент получит колеса в 19 дюймов, спойлер, подсветку дверей и многое другое. Кроме того, владельцам автомобиля в течение трех лет будет доступен сервис Nissan Concierge, дающий возможность получать различные услуги.

Также ранний предзаказ даст возможность получить на выбор Apple Watch или Amazon Echo. Модификации этих устройств могут быть различными.

Во всех вариантах Altima будет использован двигатель в 2,5 литра с мощностью в 188 лошадиных сил. При желании можно заказать полный привод.