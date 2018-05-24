Обновлённый Ford Ranger оценили в 1,3 миллиона рублей

Американская компания Ford Motor Company и её австралийское подразделение Ford Australia озвучила цены и комплектации обновлённого пикапа Ford Ranger 2019 модельного года. На местный рынок новинка выйдет в сентябре текущего года, и будет предлагаться по стартовой цене от $27 990 (порядка 1 298 000 рублей по актуальному обменному курсу).

Напомним, что американская компания Ford официально рассекретила обновлённую версию глобального пикапа Ranger несколько дней назад. Тогда же стало известно, что первыми «посвежевший» грузовик получат австралийцы.

Согласно опубликованным данным, в Австралии обновлённый пикап Ford Ranger 2019 модельного года будет предлагаться в комплектациях XL, XLS, XLT и Wildtrak, в трёх вариантах кузова и в более чем двадцати различных модификациях. Цены на новинку варьируются от $27 990 до $63 990 (около 2 968 000 рублей).

Как отмечают наши австралийские коллеги, стоимость пикапа после обновления в базовой версии стала дороже на $300. Но, у грузовика появились новые опции и оборудование. Как отмечалось ранее, для обновлённого пикапа Ford Ranger предусмотрено три двигателя, объёмом 2.0, 2.2 и 3.2 литра.

В качестве трансмиссии, в зависимости от модификации, может выступать коробка передач 6МКП, 6АКП или 10АКП. Помимо всего прочего, для обновлённого пикапа Ford Ranger 2019 модельного года в Австралии предусмотрены опциональные пакеты и дополнительное оборудование, стоимость которых варьируется от $500 до $1 950.