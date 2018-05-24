В России стартовал прием заказов на обновленный Ford EcoSport

Стоимость базовой комплектации новинки составит от 959 тысяч рублей с учетом всех маркетинговых предложений. В «топовой» полноприводной версии стоимость автомобиля начинается от 1 миллиона 229 тысяч рублей. Для отечественных покупателей доступны версии «ЭкоСпорт» с полным приводом и классическим гидромеханическим «автоматом».

Дизайн нового EcoSport получил ряд перемен в сравнении с предшественником. В их числе стоит отметить новую массивную радиаторную решетку в форме трапеции и новые фары большего размера с интегрированными светодиодными ДХО. Изменениям подверглись также задний бампер и фонари, а также рисунок легкосплавных колесных дисков.

Все версии EcoSport с АКПП и полным приводом теперь оснащаются 6-диапазонными гидромеханическими трансмиссиями, которые способны работать в связке с 2-литровым бензиновым мотором на 148 лошадиных сил. Для переднеприводных модификаций доступен абсолютно новый мотор Dragon на 123 лошадиные силы и 151 Нм крутящего момента. Этот агрегат работающий на бензине, способен функционировать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и 6-диапазонным «автоматом».