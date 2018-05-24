Дешевле Tiguan и может прописаться в России: VW показал кроссовер Tharu

Первыми новый «паркетник» Volkswagen получат китайцы — в Поднебесной выпуск модели стартует уже в этом году. Позже производство SUV могут наладить и в других странах, включая Россию

Предвестника нового кроссовера — концепт Powerful Family SUV — марка Volkswagen представила в Пекине в марте 2018-го. Теперь же немцы распространили официальные изображения серийной модели, предназначенной для китайского рынка, и объявили ее имя — Tharu. Название образовано из двух слов: toughness и ruggedness, их можно перевести как «прочность» и «надежность».

Судя по картинкам, внешне от прототипа товарный «паркетник» ничем не отличается. По предварительным данным, ближайшим «родственником» Tharu является кроссовер Skoda Karoq (обе модели построены на платформе MQB). Длина новинки Volkswagen равна 4 453 мм, ширина — 1 841 мм, высота — 1 620 мм, колесная база — 2 680 мм. Для сравнения, габариты китайской версии Карока: 4 432/1 841/1 614 мм, колесная база — 2 688 мм. Напомним, «поднебесная» версия кроссовера Шкоды на 50 мм длиннее европейского Karoq, расстояние между осями у китайского варианта также увеличено на 50 мм по сравнению со «старосветской» моделью.

О моторах Tharu в Volkswagen пока умолчали, однако характеристики модели не так давно появились в базе министерства промышленности Китая: в этой стране кроссовер предложат с теми же двигателями, что и Skoda Karoq. Речь идет о бензиновых «турбочетверках» 1.2 TSI и 1.4 TSI с отдачей в 116 и 150 л.с. соответственно. Ожидается, что «немец» получит семиступенчатый «робот» DSG. У Karoq в Китае нет версии 4×4, так что, скорее всего, Tharu на «поднебесном» рынке также будет доступен только с передним приводом. Для кросса Volkswagen предусмотрены светодиодная оптика, панорамный люк, камеры кругового видеообзора.

Производство Tharu наладят в Китае на заводе совместного предприятия концернов VW и SAIC, выпуск стартует уже в этом году. Позже новый кросс должен стать глобальной моделью, его будут продавать там, где не представлен «паркетник» T-Roc, — то есть в линейке марки Tharu окажется на ступеньку ниже Tiguan. Как сообщалось ранее, в 2020 году выпуск нового кроссовера Volkswagen планируют организовать в Мексике (оттуда его будут поставлять и в США), Аргентине и России (на калужском заводе концерна). Не исключено, что для других стран название модели изменят, плюс на каждом рынке у SUV, вероятно, будет своя, отличная от китайской модификации, линейка моторов. Кроме того, в других странах у модели наверняка появится полный привод.

По материалам: www.kolesa.ru