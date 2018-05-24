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Новый Mercedes-AMG E53 поступит в продажу до конца 2018 года
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Новый Mercedes-AMG E53 поступит в продажу до конца 2018 года 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Mercedes-AMG E53 Sedan 2019 модельного года поступит в продажу до конца нынешнего года и присоединится к уже доступным купе и кабриолету.
Под капотом седана расположится 3,0-литровый двигатель, соединенный с системой полного привода. Mercedes-AMG E53 будет дополнен широким списком оборудования, включая сидения AMG Performance, отделку из углеродного волокна и множество полезных функций. По сравнению с предшественником E43, отдача которого составляет 396 лошадиных сил, новый E 53 получает 429 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента (как у вышеуказанной модели). Благодаря девятиступенчатой автоматической коробке передач и системе полного привода 4Matic+, автомобиль может разгоняться 0-96 км/ч за 4,4 секунды и максимально достигать 209 километров в час (скорость ограничена). Остальные примечательные моменты в седане Mercedes-AMG E53: глянцевые хромированные выхлопные трубы, новый диффузор, набор 20-дюймовых колесных дисков AMG с уникальным дизайном. Внутри — сидения AMG Performance со специфической обивкой и функциями обогрева и вентиляции, отделка из углеродного волокна, а также новое рулевое колесо AMG Performance, отделка из черной кожи Наппа и сенсорные элементы управления.
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