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BMW M5 VS и Mercedes-AMG E63 устроили соревнование между собой
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BMW M5 VS и Mercedes-AMG E63 устроили соревнование между собой 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Это было не столько состязанием между представителями BMW и Mercedes, как демонстрационное шоу от сервиса YouTube.
Оба люксовых седана достойны своих поклонников и между ними мало отличий. Однако заезд обоих автомобилей посмотреть стоит, тем более что видео о событии размещено в сети на YouTube.
E63 от Mercedes может похвастаться двигателем в 4 литра с производительностью в 602 лошадиные силы. В свою очередь представитель от BMW обладает мотором в 4,4 литра с емкостью в 8 цилиндров.
Однако решающими стали крутящий момент и общая масса автомобиля. По этим параметрам Mercedes в итоге гонки превзошел своего соперника.
Из ролика видно, как дождь помешал развитию событий, но два суперкара смотрелись пристойно. В итоге преимущество оказалось за Mercedes.
На самом деле обе машины равны между собой в своем классе. Поэтому только будущий владелец транспорта премиум-класса сможет выбрать, что ему по душе.
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