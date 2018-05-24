В стиле флагмана Emgrand GT: официальные изображения новинки Geely

Китайская марка готовится представить новый купеобразный седан. На домашнем рынке модель предложат с двумя турбомоторами.

Компания Geely распространила тизеры нового седана. Пока модель известна под заводским индексом A06, однако ранее в базе министерства промышленности Китая появились фотографии новинки в «полный рост», у машины на тех снимках были шильдики Emgrand SL — вероятно, именно так и будет называться товарная «четырехдверка».

Внешний облик новинки выполнен в стиле флагманского седана Geely Emgrand Borui (в России — Emgrand GT): у автомобиля — покатая линия крыши, «фамильная» решетка радиатора и светодиодная оптика. По предварительным данным, длина A06/SL равна 4 680 мм, ширина — 1 785 мм, высота — 1 460 мм, колесная база — 2 670 мм. Скорее всего, модель построена на платформе собственной разработки Geely, а не на совместной с Volvo «тележке».

Ожидается, что в местной линейке марки A06/SL займет нишу между рестайлинговыми седанами Emgrand (в РФ дореформенную версию продают под именем Emgrand 7) и Emgrand GL. Цена первой «четырехдверки» стартует с отметки в 69 800 юаней, что эквивалентно примерно 673 000 рублей по актуальному курсу. Geely Emgrand GL стоит от 78 800 юаней (около 760 000 рублей). Впрочем, некоторые китайские СМИ считают, что новинка окажется между Emgrand GL и уже упомянутым флагманом Borui (от 119 800 юаней или 1 156 000 рублей).

В Китае Geely Emgrand A06/SL предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 и «турбочетверкой» 1.4 мощностью 136 и 133 л.с. соответственно. Пока неизвестно, с какими трансмиссиями будут сочетаться двигатели.

На домашний рынок новый седан должен выйти в третьем квартале текущего года, о планах Geely продавать эту модель других странах информации пока нет.

Что же касается России, то у нас ближайшими премьерами марки станут кросс-хэтч Emgrand GS, рестайлинговые кроссовер Emgrand X7 и седан Emgrand 7: новинки должны добраться до нашей страны в этом году. Кроме того, в 2018-м у нас может появиться вседорожник Geely Atlas с турбомотором 1.8.

По материалам: www.kolesa.ru