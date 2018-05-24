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Mazda 6 Skyactiv-D проходит сертификацию в Агентстве по охране окружающей среды США
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Mazda 6 Skyactiv-D проходит сертификацию в Агентстве по охране окружающей среды США 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Недавно в Сети появились шпионские фото, запечатлевшие дизельный Mazda 6 Skyactiv-D в Агентстве по охране окружающей среды, что означает возможность скорого появления седана в продаже.
Предполагается, что там проходит аттестация Mazda 6 Skyactiv-D с новым 2,2-литровым дизельным двигателем для американских дорог.
Напомним, что в прошлом месяце 2,2-литровый дизельный двигатель Mazda получил сертификат CARB — California Air Resources.
Ранее производитель заявлял, что задержка с появлением седана на североамериканском рынке возникла из-за плохой работы мотора, но все это происходило еще до знаменитого «дизельгейта» от Volkswagen.
В 2016 году Mazda объявила, что CX-5 Skyactiv-D — дизельное обозначение автопроизводителя — поступит в конце 2017 года. Тогда компания пообещала «опыт вождения с большим крутящим моментом» и что модель станет «одним из самых экономичных автомобилей в своем классе».
Помимо этого известно, что для североамериканских потребителей Mazda 6 Skyactiv-D поступит исключительно с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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