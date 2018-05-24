Mazda 6 Skyactiv-D проходит сертификацию в Агентстве по охране окружающей среды США

Недавно в Сети появились шпионские фото, запечатлевшие дизельный Mazda 6 Skyactiv-D в Агентстве по охране окружающей среды, что означает возможность скорого появления седана в продаже.

Предполагается, что там проходит аттестация Mazda 6 Skyactiv-D с новым 2,2-литровым дизельным двигателем для американских дорог.

Напомним, что в прошлом месяце 2,2-литровый дизельный двигатель Mazda получил сертификат CARB — California Air Resources.

Ранее производитель заявлял, что задержка с появлением седана на североамериканском рынке возникла из-за плохой работы мотора, но все это происходило еще до знаменитого «дизельгейта» от Volkswagen

В 2016 году Mazda объявила, что CX-5 Skyactiv-D — дизельное обозначение автопроизводителя — поступит в конце 2017 года. Тогда компания пообещала «опыт вождения с большим крутящим моментом» и что модель станет «одним из самых экономичных автомобилей в своем классе».

Помимо этого известно, что для североамериканских потребителей Mazda 6 Skyactiv-D поступит исключительно с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.