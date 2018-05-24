Cadillac XT6 не хочет избавляться от камуфляжа

По сравнению с основными конкурентами, линейка кроссоверов американского премиального бренда Cadillac чрезвычайно скудна. В особенности марка уступает своим соперникам из Германии, которые не дают Cadillac "поднять головы" даже на своем родном рынке Соединенных Штатов.

Первенцем "новой волны" автомобилей класса SUV компании стал Cadillac XT5 , пришедший на смену уже "антикварному", но очень популярному SRX. А в начале 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке мы впервые увидели бойца более компактного класса XT4 2019. Теперь же пришло время обратить внимание на такой любимый американцами, да и россиянами тоже, семейный формат кроссоверов с просторным семиместным салоном.

Да, разработчики производителя уже вовсю погружены в создание кроссовера Cadillac XT6, который будет ближе к XT5, нежели к огромному рамному внедорожнику Escalade. Естественно, стадии ходовых испытаний предсерийной версии новинки не избежать и в Сети появились фотографии прототипа XT6, колесящего по гладким заокеанским шоссе. Правда, пока что модель надежно укрыта от любопытных глаз плотным камуфляжем.

Вся светотехника на прототипе временная, которая будет позднее заменена на настоящие компоненты. Судя по крупной черной сетке, занимающей всю носовую часть кроссовера, там будет стоять массивная решетка радиатора, окруженная фирменными "плачущими" головными фарами. Задние фонари, как кажется, будут очень крупными, не исключено, что доходящими до самой крыши, как у Escalade.

Новый XT6 делит платформу с другим полноразмерным кроссовером с тремя рядами сидений в салоне Chevrolet Traverse , таким образом, силуэт обеих машин будет очень схож. Что касается технической начинки, то она будет унаследована от седана CT6. В новом ХТ6 мы увидим систему автоматической парковки Super Cruise, мультимедиа-интерфейс Cue с 10-дюймовым экраном и салонное зеркало с выводом видео с камеры заднего вида.

Под капотом ХТ6 найдет себе применение 310-сильный 3.6 л V6 из ассортимента моторов General Motors, который получит функцию старт-стоп и будет работать в паре с 9-ступенчатым "автоматом". Не исключается и появление топовой битурбо-версии мотора мощностью 400 л.с.

Официальный дебют Cadillac XT6 может состояться в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, а старт продаж намечен на апрель-май 2019 года.