Высококачественный экземпляр Skoda Fabia вернулся домой после участия в Rallye Green

Подвижная модель Skoda Fabia Combi, выкрашенная в зеленый цвет. Вернулась в Млада-Болеслав к месту своей сборки, после двухлетнего путешествия по Европе.

За этот период за рулем высококачественного авто побыло более 40 сотрудников немецкого журнала Auto Bild, а всего машина преодолела 106 тысяч километров.

Эту версию Skoda Fabia Combi оснастили 4-цилиндровым бензиновым двигателем 1,2 TSI, но с тех пор в линейке его заменили на 3-цилиндровый 1,0 TSI, подключенный к дополнительному DSG.

Вернувшись домой, ярко-зеленая Fabia Combi была демонтирована до последнего болта и осмотрена Берлинской европейской компанией по проверке транспортных средств DEKRA.

Когда все внутренности удалены, они были размещены на белом фоне, чтобы сделать эффектную фотографию.

Представители Skoda заявили, что Fabia Combi вернется в Германию, где все ее части будут переданы в профессиональную школу и студентам будет предоставлена возможность полностью собрать автомобиль, который затем будет использоваться в учебных целях.

Напомним, что линейка Fabia получила легкую подтяжку лица в начале этого года для Женевского автосалона, где супермини и универсал показали свои шикарные новые светодиодные фары.

С обновлением в середине цикла, Skoda снизила 1.4 TDI двигатель, а это означает, что теперь автомобиль доступен либо с вышеупомянутым 1.0 TSI, либо с меньшим атмосферным 1,0 MPI. Другие новинки включают в себя только 18-дюймовые колеса в случае хэтчбека, а также два USB-порта для задних пассажиров и съемный светодиодный фонарик в случае «универсала».