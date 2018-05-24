Тест-драйв нового Renault Duster: Возмужавший

Об актуальности нового кроссовера Renault Duster можно долго

рассуждать, но все наши умозаключения положит на лопатки тот факт,

что в прошлом месяце новинка стала самым продаваемым автомобилем в Украине. Посмотрим поближе, что и зачем изменили в бестселлере. У нас на тесте — машина с бензиновым двигателем.

Нетребовательный бензиновый 115-сильный двигатель, понятная 6—

ступенчатая «механика» и полный привод с межосевой блокировкой — вот оптимальный вариант для украинских потребителей. Конечно, многие

продажи такой модификации приходятся на регионы. А как ведет себя

кроссовер в мегаполисе?

Больше, выше, шире Десять и более отличий при взгляде на новый и старый «Дастеры» найти

легко. Но все же не покидает ощущение, что он почти не изменился в плане

экстерьера, просто посвежел и увеличился пропорционально в масштабах.

Хотя цифры говорят, что прирост габаритов почти незаметен.

Автомобиль визуально кажется больше благодаря новым более крупным

фарам головного света, резкой решетке радиатора, увеличенной задней

оптике и пластиковым накладкам на бамперах. Пластиковой отделки по периметру стало немного меньше — это в угоду целостности облика.

«Обернутые» в пластик пороги все такие же широкие, поэтому нужно

аккуратно садиться, чтобы в дождь не запачкать штаны.

Внедорожные характеристики остались прежними. Мы помним клиренс в 210 мм у полноприводной версии предшественника, у героя нашего теста

дорожный просвет такой же. Угол въезда в 30 градусов позволяет

преодолевать торчащие острые камни и не задевать за обвес. Последний

факт проверен нами на специальном тестовом полигоне. Более наклоненное

лобовое стекло традиционно гарантирует лучший угол обзора вперед, что немаловажно на плохих дорогах.

Теперь во флагманской версии по кругу машины установлены четыре

камеры. Задняя, которая обычно загрязняется быстрее всего, в данном

случае редко требует очистки. В дождь на ней собираются капли, но очень

быстро стекают. Также за контроль препятствий вокруг автомобиля отвечают

и датчики парткроника, которые особенно густо расположены по углам

переднего и заднего бамперов. 16-дюймовые колесные диски могут быть

стальными штампованными, или легкосплавными. Других размеров не предлагается.

Перфекто! Настоящие функциональные преображения начинаются в салоне кроссовера.

Попасть в машину теперь можно и без ключа, с помощью карты

бесключевого доступа, как на других моделях компании. Новое торпедо

лишь отдельными элементами напоминает о предыдущем поколении:

например, узнается кнопка запуска мотора, и блок с мультимедиа похож на прежний. Стильные дефлекторы в алюминиевых оправах и вставки из глянцевого пластика даже придают автомобилю некоторой статусности. Но самый интересный элемент — это блок климат-контроля и полоска кнопок—

тумблеров над ним. Хорошее качество сборки и отменная читаемость даже в движении — уверен, этот элемент мы вскоре увидим на других автомобилях

бренда.

Торпедо со стильными воздуховодами выглядит интересно.

В нишу за рычагом КПП уместится любой смартфон. Мультимедийная система осталась прежней, еще 2012 года разработки, но получила новые функции. К примеру, в топовой комплектации на 7—

дюймовый сенсорный дисплей выводится картинка с четырех камер

кругового обзора. Правда, круговую картинку система построить не может, и между камерами нужно переключаться вручную. Рулевое колесо знакомо по другим моделям бренда, но ведет оно себя по-другому. Электрический

усилитель руля вместо гидравлического интенсивнее меняет свое усилие, от пушистого на стоянке до упругого на скорости.

Мультимедиа — старое, но с новыми функциями.

Приборная панель получила более информативный борткомпьютер

Между камерами нужно переключаться вручную. Под рулем расположился обновленный блок управления аудиосистемой, как на Megane. На самом руле — кнопки перелистывания данных бортового

компьютера и управления круиз-контролем, хотя сам «круиз» включается на трансмиссионном тоннеле. Там же и «шайба» управления полным приводом

с тремя режимами. Щиток приборов немного мельчит данными, но он все равно значительно удобнее в восприятии данных, чем прежний.

Еще один большой прогресс — новые сидения.

Возле рычага КПП — шайба полного привода. Они теперь снабжены

подлокотником, регулировкой поясничного упора, более длинной подушкой

и микролифтом. Сам наполнитель подушки такой же мягкий. На втором ряду

запас свободного места для пассажиров практически не изменился, но вертикальная посадка требует некоторого привыкания. Общая

шумоизоляция салона также улучшилась. Отделений для мелочей и подстаканников не стало больше, но отсек для смартфона внизу центральной

консоли увеличился — настолько, что туда теперь помещаются и современные фаблеты.

Подлокотник, лифт и другие прелести — это новое водительское кресло.

Объем багажника с полноразмерной запаской равен 376 литрам. Если

сложить спинки второго ряда (кстати, в традиционной пропорции 60:40), то получим уже 1409 литров. В сравнении с первым «Дастером» эти цифры не увеличились, хотя могли и уменьшиться, ведь в салоне места прибавилось. В общем, сохранился статус-кво.

Багажник не увеличился, просто остался прежним.

Сложить спинки можно в пропорции 60:40.

Спокойноход Техническая сторона Renault Duster поменялась не настолько серьезно, как модернизированный салон. Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым

двигателем мощностью 115 л. с., который знаком читателям по нашему тесту

предыдущей генерации модели. Отвечающий экологическим нормам «Евро—

6» мотор спарен с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Настроенный

на тягу силовой агрегат легко позволяет пустой машине трогаться со второй

передачи.

Подсказчик верной ступени уже на полутора тысячах оборотов рекомендует

переключаться вверх. С таким темпом на 50 км/ч уже добираешься до шестой ступени. Естественно, если хочется быстрее ускориться, подсказки на щитке приборов нужно игнорировать. Разгонная динамика на уровне 12,9 секунды до 100 км/ч медленнее дизельной версии, но у «бензинки» выше

максимальная скорость.

Аппетит в 8 литров на 100 км в смешанном режиме

удержать достаточно легко. Отмечу, что при езде по трассе после 120 км/ч в салоне становится шумновато. Но расход топлива до этого скоростного

предела держится на отметке менее 7 литров.

На бездорожье к стандартному набору в виде системы полного привода с режимом Lock добавилась и пара электронных ассистентов. Самый полезный

— это система контроля движения при спуске, которая при отпущенной

педали тормоза сама держит скорость в 10 км/ч. Также уместна здесь и система помощи при старте на подъеме.

Так как платформа Renault осталась прежней, то и конструкция подвески не поменялась. Правда, она стала жестче, но почти также весело и покорно

отрабатывает мелкие и крупные неровности на любой разрешенной в городе

скорости.

Обновка Среднестатистический украинский автомобилист не особо требователен к внешнему облику машины, но наверняка оценит неубиваемую ходовую,

свой собственный комфорт в салоне и экономный двигатель. Все это у нового

Renault Duster есть. Значит, будут и заполненные автовозы возле украинских

дилерских центров, прибывшие с румынского предприятия. Как минимум,

весь апрель и май такую картину можно было наблюдать.