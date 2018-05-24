Первые фото нового «народного» кроссовера Volkswagen Tharu

Компания Volkswagen показала на фото, как будет выглядеть ее новый глобальный кроссовер, который немцы планируют продавать и в России. Новинка получит название Tharu и уже сейчас позиционируется руководством VW как «народный кроссовер».

Автомобиль построен на архитектуре Skoda Karoq. Длина нового Tharu равна 4453 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1620 мм. Колесная база — 2680 мм.

На китайском авторынке новый Volkswagen Tharu будут оснащать турбированными двигателями от соплатформенного Karoq, в числе которых окажутся 1,2— и 1,4-литровые агрегаты на 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Связку им составит 6-скоростная «механика» и «робот» DSG.

В арсенал данной модели должны войти: система курсовой устойчивости, полностью светодиодная оптика, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камеры кругового видеообзора, адаптивный «круиз» и система предотвращения столкновений.

В модельном ряду Volkswagen новый «Тхару» расположится на ступень ниже кроссовера Tiguan. После старта продаж в Китае осенью этого года автомобиль начнут готовить для других рынков, в том числе российского. Примечательно, но для Восточной Европы и СНГ собирать новый Tharu будут именно в России на заводе VW в Калуге.