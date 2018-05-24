Renault Koleos Coupe: первое изображение

Купеобразные кроссоверы сейчас в тренде и у дизайнеров появляется обширное поле для фантазий. Основой для одной из них стал стильный французский SUV.

Представляем вашему вниманию интересную модификацию Renault Koleos с купеобразным силуэтом от независимого художника Ascariss. Польский дизайнер изменил оформление задней части, доработал дизайн передней и убрал некоторые элементы боковой отделки, вероятно, с целью упрощения.

Виртуальный Renault Koleos Coupe стал напоминать «прародителя» такого типа кроссоверов — BMW X6. Хотя, все выпущенные после баварского кросса модели, имеют определенную схожесть с ним, например, Mercedes-Benz GLE Coupe.

Renault Koleos

Напомним, мировая премьера Renault Koleos состоялась в рамках Пекинского автосалона в апреле 2016 года. После смены поколения, кроссовер «примерил» другую платформу, размеры и линейку моторов, а еще «оделся» в новый фирменный дизайн бренда.

Renault Koleos

Назвать Koleos бестселлером марки нельзя — в 2017 году на европейском рынке было продано всего 13 232 таких автомобиля. Хотя в I квартале текущего года объем продаж модели составил уже 5 760 единиц. Совсем иная ситуация в Китае, на рынок которого и рассчитывал французский производитель — 46 321 машин за прошлый год и 17 428 автомобилей за четыре месяца 2018 года.

Продажи Renault Koleos на российском рынке стартовали в июле 2017 года. В Россию поставляются автомобили корейской сборки. Стартовая цена кроссовера составляет 1 749 000 рублей за автомобиль 2017 года выпуска и 1 829 000 рублей за 2018 год выпуска. Покупатель получит полноприводный вариант с бензиновым двухлитровым 144-сильным мотором в сочетании с вариатором X-Tronic.

По материалам: www.kolesa.ru