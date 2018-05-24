Посмотрите, как работает активное антикрыло датского суперкара Zenvo

В Сети появилось видео, на котором показано, как работает «центростремительное» заднее антикрыло на датском гиперкаре Zenvo TSR-S. Этот элемент активной аэродинамики имеет две оси наклона: он может менять не только угол атаки, работая как воздушный тормоз, но и положение относительно центра поворота. Ролик размещен на канале Carspotter Jeroen в сети YouTube.

Такое решение позволяет получать дополнительную прижимную силу и создает эффект воздушного стабилизатора поперечной устойчивости. Когда крыло наклоняется, прижимная сила уменьшается всего на три процента, но при этом возникает поперечная сила, величина которой достигает 30% от вертикальной.

Zenvo TSR-S — нечто среднее между TS1 GT и трековым TSR. Модель, допущенная на дороги общего пользования, оснащается 5,8-литровым двигателем V8 с двумя механическими нагнетателями. Отдача агрегата составляет 1193 лошадиные силы и 1100 Нм крутящего момента. До «сотни» TSR-S разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 325 километров в час.