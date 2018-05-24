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Audi S8 Sport заметили на треке в Нюрбургринге
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Audi S8 Sport заметили на треке в Нюрбургринге 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
Представитель Audi S8 был без камуфляжа, что говорит о скором начале серийного производства.
Новый седан по внешнему виду мало отходит от общей концепции дизайна Audi. Добавились только колеса в 19 дюймов и модифицированный задний бампер с четырьмя выхлопными отверстиями в придачу.
Скорее всего, машина вместить в себя немного переработанный двигатель V8 с объемом в 4 литра, который используется в Porsche Panamera. В итоге Audi S8 с приставкой Sport сможет иметь установку с мощностью в 540 лошадиных сил, что немного превосходит параметры стандартного S8.
Эксперты прогнозируют, что S8 с приставкой Plus наверняка не приедет. На очереди гибридный E-tron, который также возьмет элементы мотора от Porsche, однако общая мощность пока остается загадкой.
Audi S8 Sport будет представлен уже совсем скоро. Дебют намечен на октябрь, когда свои двери откроет традиционный автосалон в Париже.
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