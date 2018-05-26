Доходные SUV: денежный оборот на рынке внедорожников и кроссоверов вырос на 40%

Доходные SUV: денежный оборот на рынке внедорожников и кроссоверов вырос на 40% В апреле 2018 года в сегменте новых SUV российские ритейлеры продали машин на 122 млрд рублей, что примерно на 40% больше объема денежных средств, вырученных с реализации таких машин в апреле прошлого года (87 млрд рублей).

На рынке SUV в апреле текущего года больше всего денег «заработал» кроссовер Hyundai Creta. Покупатели приобрели 6221 такой автомобиль и заплатили за них 6,56 млрд рублей. Еще 5,25 млрд рублей они израсходовали на покупку внедорожников Toyota Land Cruiser (всего продано 1819 ед.). Эта модель заняла второе место в рейтинге доходности сегмента SUV. Третье место досталось Volkswagen Tiguan. Дилеры марки реализовали в апреле 2018 года 2965 новых «Тигуанов» на общую сумму 5,19 млрд рублей. В ТОП-5 сегмента SUV среди моделей с наибольшей выручкой с продажи в апреле 2018 года входят KIA Sportage (продано 3090 ед., выручка — 4,65 млрд рублей) и Renault Kaptur (3455 ед., 4,2 млрд рублей).

Добавим, что ТОП-5 самых доходных SUV в апреле прошлого года возглавлял кроссовер Toyota RAV4 . В тот период он был продан в количестве 2782 ед. на 4,49 млрд рублей. Второе место тогда занимал Hyundai Creta, который разошелся в количестве 4221 ед. и принес выручки в размере 4,36 млрд рублей. На третьем месте находился KIA Sportage — 2585 ед. и 3,84 млрд рублей. В ведущую «пятерку» вошли также Volkswagen Tiguan и Toyota Land Cruiser 200 — 3,78 и 3,51 млрд рублей при продажах в 2205 и 855 ед. соответственно.

В «Автостат Инфо» подсчитали также выручку, полученную с продажи SUV за период января-апреля этого года. Она составила 380,2 млрд рублей. Годом ранее показатель выручки в этом сегменте составил 291,44 млрд рублей. За апрель текущего года россияне потратили на покупку легковых автомобилей 193,16 млрд рублей, а за январь-апрель — 606,95 млрд рублей. Прошлогодние показатели — 149,6 и 491,7 млрд рублей соответственно.