Какие SUV предпочитают жители Москвы и Питера

Какие SUV предпочитают жители Москвы и Питера Аналитики «Автостат Инфо», выяснили, какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на авторынках Москвы и Санкт-Петербурга.

«Автостат Инфо» сообщал ранее, что авторынок Москвы вырос в апреле 2018 года на 22,1% до 21 961 ед., а питерский рынок увеличился в продажах на 21% до 10 173 ед. авто.