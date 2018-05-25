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Какие SUV предпочитают жители Москвы и Питера
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Какие SUV предпочитают жители Москвы и Питера 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Какие SUV предпочитают жители Москвы и Питера Аналитики «Автостат Инфо», выяснили, какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на авторынках Москвы и Санкт-Петербурга.
На обеих рынках хитом продаж в сегменте SUV в апреле 2018 года стал кроссовер Hyundai Creta. В Москве покупатели приобрели 884 таких авто, что на 43% больше прошлогоднего результата, а в Питере — 415 ед. (+66%). Второе место и в Москве, и в Санкт-Петербурге занимает кроссовер Volkswagen Tiguan. Москвичи в апреле купили 650 таких машин (+35,7%), а питерцы — 336 шт. (+44,2%). Третье место в рейтинге среди SUV на столичном авторынке досталось по результатам апрельских продаж внедорожнику Nissan X-Trail, который разошелся здесь в количестве 527 ед. (+39,4%). В Питере третье место в рейтинге рынка кроссоверов и внедорожников принадлежит модели Mitsubishi Outlander — 276 ед. (+26%). В московский ТОП-5 по итогам апрельских продаж попали KIA Sportage (503 авто, +17,2%) и KIA Sorento (402 шт., +105%). В Санкт-Петербурге на рынке новых SUV «пятерку» моделей составили Renault Duster (228 авто, -17%) и Renault Kaptur (220 шт., -17,6%).
«Автостат Инфо» сообщал ранее, что авторынок Москвы вырос в апреле 2018 года на 22,1% до 21 961 ед., а питерский рынок увеличился в продажах на 21% до 10 173 ед. авто.
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