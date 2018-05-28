Рейтинг моделей из сегмента SUV с пробегом в апреле

Рейтинг моделей из сегмента SUV с пробегом в апреле Исследование вторичного рынка легковых автомобилей, проведенное аналитиками «Автостат Инфо» в апреле этого года, показало, что сегмент SUV с пробегом вырос в продажах на 2% в годовом сравнении. В прошлом месяце покупатели приобрели 98 376 подержанных кроссоверов и внедорожников, тогда как годом ранее они купили 96 479 таких авто.

С января по апрель 2018 года включительно, согласно статистике «Автостат Инфо», в стране было реализовано 347 909 внедорожников с пробегом. Это на 1,6% больше объема машин, перепроданных годом ранее — 342 557 ед.