Рейтинг моделей из сегмента SUV с пробегом в апреле Исследование вторичного рынка легковых автомобилей, проведенное аналитиками «Автостат Инфо» в апреле этого года, показало, что сегмент SUV с пробегом вырос в продажах на 2% в годовом сравнении. В прошлом месяце покупатели приобрели 98 376 подержанных кроссоверов и внедорожников, тогда как годом ранее они купили 96 479 таких авто.
Апрельский рейтинг рынка SUV с пробегом возглавляет LADA 4x4. Отечественный внедорожник разошелся на вторичном авторынке РФ в количестве 7955 ед., что на 9% ниже прошлогоднего результата (8730 ед.). Второе место по продажам среди б/у SUV в апреле заняла Chevrolet NIVA. Перепродажи этой модели сократились в отчетный период на 0,4% и составили 6000 ед. против 6022 шт., реализованных в апреле 2017-го. На третьем месте в списке самых востребованных SUV рынка авто с пробегом находится Toyota Land Cruiser. Перепродажи этой модели в апреле 2018 года сократились на 1,4% к прошлому году, то есть с 3694 до 3641 ед. соответственно. Четвертое и пятое места в рейтинге рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом занимают Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. В апреле 2018 года покупатели приобрели 3399 б/у кроссоверов Toyota RAV4 и 2788 б/у внедорожников Nissan X-Trail. За год перепродажи этих моделей выросли соответственно на 4% и 10%. «Десятку» наиболее популярных на вторичном рынке SUV моделей по версии «Автостат Инфо» в апреле этого года составили также Nissan Qashqai (2755 ед., +4,2%), KIA Sportage (2624 авто, +6%), Renault Duster (2387 авто, +13,5%), а также Mitsubishi Outlander (2351 шт., +8%) и Honda CR-V (2219 ед., -8%).
С января по апрель 2018 года включительно, согласно статистике «Автостат Инфо», в стране было реализовано 347 909 внедорожников с пробегом. Это на 1,6% больше объема машин, перепроданных годом ранее — 342 557 ед.