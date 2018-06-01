Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в РФ

Оборот с продажи автомобилей класса SUV за период первых четырех месяцев 2018 года составил, согласно данным «Автостат Инфо», 380,2 млрд рублей. Как сообщают аналитики компании, показатель оборота в сегменте вырос с марта по апрель текущего года с 102,68 до 122 млрд рублей соответственно.

Исследование на рынке новых SUV за январь-апрель 2018 года показало, что в этот период с продажи кроссоверов Hyundai Creta дилеры марки выручили 22,57 млрд рублей. При этом они продали 21 448 таких машин. Модель Hyundai Creta стала лидером по доходности на рынке новых кроссоверов и внедорожников.

Второе место по размеру выручки с продаж в сегменте SUV занимает Volkswagen Tiguan. За январь-апрель эта модель разошлась на рынке РФ тиражом в 9631 ед. На покупку такого количества машин потребители израсходовали 16,87 млрд рублей. Они также потратили 14,75 млрд рублей на внедорожники Toyota Land Cruiser. Эта модель разошлась на рынке в количестве 5094 ед. и стала третьей по объему выручки с продаж за январь-апрель 2018 года. Четвертое и пятое места в этом рейтинге достались кроссоверу Toyota RAV4 и внедорожнику KIA Sportage , объем продаж которых составил соответственно 8619 и 9553 ед. На покупку такого количества машин Toyota RAV4 покупатели затратили 14,55 млрд рублей, а на KIA Sportage они израсходовали за тот же период 14,31 млрд рублей.