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Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в РФ
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Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в РФ 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: avtostat-info.com
Оборот с продажи автомобилей класса SUV за период первых четырех месяцев 2018 года составил, согласно данным «Автостат Инфо», 380,2 млрд рублей. Как сообщают аналитики компании, показатель оборота в сегменте вырос с марта по апрель текущего года с 102,68 до 122 млрд рублей соответственно.
Исследование на рынке новых SUV за январь-апрель 2018 года показало, что в этот период с продажи кроссоверов Hyundai Creta дилеры марки выручили 22,57 млрд рублей. При этом они продали 21 448 таких машин. Модель Hyundai Creta стала лидером по доходности на рынке новых кроссоверов и внедорожников.
Второе место по размеру выручки с продаж в сегменте SUV занимает Volkswagen Tiguan. За январь-апрель эта модель разошлась на рынке РФ тиражом в 9631 ед. На покупку такого количества машин потребители израсходовали 16,87 млрд рублей. Они также потратили 14,75 млрд рублей на внедорожники Toyota Land Cruiser. Эта модель разошлась на рынке в количестве 5094 ед. и стала третьей по объему выручки с продаж за январь-апрель 2018 года. Четвертое и пятое места в этом рейтинге достались кроссоверу Toyota RAV4 и внедорожнику KIA Sportage, объем продаж которых составил соответственно 8619 и 9553 ед. На покупку такого количества машин Toyota RAV4 покупатели затратили 14,55 млрд рублей, а на KIA Sportage они израсходовали за тот же период 14,31 млрд рублей.
В «десятку» моделей класса SUV, которые лидируют по объему выручки с продаж за первые четыре месяца 2018 года, входят также Renault Kaptur и Nissan X-Trail. В отчетный период российские покупатели приобрели 9665 новых Renault Kaptur и заплатили за них 11,82 млрд рублей, а также они купили 6920 ед. Nissan X-Trail и заплатили за них 11,09 млрд рублей. В рейтинг попали также Mazda CX-5 (продано 6413 авто) и Renault Duster (12 323 ед.). С продажи этих SUV за первые четыре месяца этого года была получена выручка в размере 10,95 и 10,65 млрд рублей соответственно. Последнее место в топ-10 заняла модель Mitsubishi Outlander — 10,51 млрд рублей, которые были выручены с продажи 6385 таких машин.
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