ТОП-10 регионов по продажам новых кроссоверов и внедорожников

ТОП-10 регионов по продажам новых кроссоверов и внедорожников Исследование сегмента новых кроссоверов и внедорожников в России в апреле 2018 года показало, что больше всего автомобилей этого класса продается в Москве.

В апреле текущего года на московском авторынке, по данным «Автостат Инфо», покупатели приобрели 12 000 новых SUV. Объем продаж таких машин вырос на 40,5% к результату за апрель 2017 года (8544 ед.). Второе по емкости продаж рынок сбыта новых SUV — Московская область. В Подмосковье в отчетный месяц сегмент кроссоверов и внедорожников вырос в продажах на 50% и достиг отметки в 6510 ед. (против 4330 ед. авто, реализованных годом ранее). В Санкт-Петербурге (третье место в рейтинге) покупатели купили в прошлом месяце 5222 машины класса SUV — это на 36,6% больше, чем годом ранее (3823 авто). В ТОП-5 региональных рынков, лидирующих по продажам новых кроссоверов и внедорожников, в апреле вошли также Татарстан и Башкортостан. В Татарстане рынок новых SUV вырос на 30% в годовом сравнении, то есть с 2249 до 2922 ед., а в Башкортостане — на 29,4% с 1796 до 2325 ед. авто соответственно.

ТОП-10 региональных рынков дополнили также: Краснодарский край (2158 новых SUV, +27,1%), Свердловская область (2116 ед., +31,5%), Самарская область (2004 авто, +26%), Нижегородская область (1843 ед., +24,7%) и Челябинская область (1589 ед., +22%).