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«АвтоВАЗ» возобновил продажи в Чили после перерыва в 20 лет
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«АвтоВАЗ» возобновил продажи в Чили после перерыва в 20 лет 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. "АвтоВАЗ" вернулся на рынок Чили, возобновив продажи в стране после перерыва в 20 лет, сообщает компания.
"Lada возобновила продажи в Чили после 20-летнего перерыва. Сегодня в модельном ряду — автомобили, как уже известные покупателям, так и создающие новое впечатление о марке. Это трехдверная Lada 4х4, хорошо знакомая автомобилистам Южной Америки, а также Lada Kalina Cross, Lada Granta седан и фургон Lada Largus", — говорится в сообщении.
Новый автосалон Lada начал свою работу в Сантьяго, столице Чили. Импортер Cono Sur Automotive Distributor, работающий с брендами альянса Renault-Nissan, предоставляет полный комплекс услуг по продаже автомобилей Lada, обслуживанию и обеспечению запасными частями. В 2018 году в Чили планируется продать до 400 автомобилей Lada.
Отмечается, что возобновление присутствия Lada в Чили происходит в период роста местного рынка: в 2017 году объем реализации автомобилей увеличился здесь на 17,9% по сравнению с 2016 годом. В течение 2018 года импортер Lada в Чили планирует открыть еще 3 автосалона Lada.
Как сообщает компания, развитие экспорта является одной из приоритетных задач «АвтоВАЗа». В период с января по апрель 2018 года розничные продажи Lada на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 74%. За последние полгода открыты новые дилерские центры в Тунисе, Беларуси, Иордании.
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