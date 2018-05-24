«АвтоВАЗ» возобновил продажи в Чили после перерыва в 20 лет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости "АвтоВАЗ" вернулся на рынок Чили, возобновив продажи в стране после перерыва в 20 лет, сообщает компания.

Новый автосалон Lada начал свою работу в Сантьяго, столице Чили. Импортер Cono Sur Automotive Distributor, работающий с брендами альянса Renault-Nissan, предоставляет полный комплекс услуг по продаже автомобилей Lada, обслуживанию и обеспечению запасными частями. В 2018 году в Чили планируется продать до 400 автомобилей Lada.

Отмечается, что возобновление присутствия Lada в Чили происходит в период роста местного рынка: в 2017 году объем реализации автомобилей увеличился здесь на 17,9% по сравнению с 2016 годом. В течение 2018 года импортер Lada в Чили планирует открыть еще 3 автосалона Lada.

Как сообщает компания, развитие экспорта является одной из приоритетных задач «АвтоВАЗа». В период с января по апрель 2018 года розничные продажи Lada на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 74%. За последние полгода открыты новые дилерские центры в Тунисе, Беларуси, Иордании.