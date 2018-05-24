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«Лады» вернулись в Чили после 20-летнего перерыва
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«Лады» вернулись в Чили после 20-летнего перерыва 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» начал продавать автомобили Lada в Чили после 20-летнего перерыва. Новый дилерский центр открылся в Сантьяго — машинами российской марки будет заниматься импортер, работающий с моделями альянса Renault-Nissan.
В линейку моделей, предлагающихся для рынка Чили, вошел внедорожник Lada 4x4, «вседорожный» универсал Kalina Cross, седан Granta и фургон Largus. В текущем году «АвтоВАЗ» рассчитывает реализовать в этой стране около 400 автомобилей. Цены на машины начинаются от 7490 долларов (столько стоит «Калина») и доходят до 8901 доллара (за «Ларгус).
На данный момент продажи автомобилей на рынке Чили растут. В прошлом году жители страны купили на 17,9 процента машин больше, чем в 2016-м. В течение текущего года импортер Lada планирует открыть еще три автосалона.
С января по апрель продажи „Лад“ на зарубежных рынках (это 30 стран) выросли на 74 процента. В мае модели бренда вышли на рынок Туниса. Также недавно универсал Vesta SW Cross начали продавать в Германии, Австрии и Венгрии, Словакии, Сербии и Болгарии.
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