Mazda и Sollers начнут выпуск двигателей на экспорт в сентябре 2018 года

Совместное предприятие группы Sollers Mazda по сборке автомобилей Mazda во Владивостоке планирует начать производство бензиновых двигателей в середине сентября 2018 года, сообщил RNS совладелец и генеральный директор группы Sollers Вадим Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«В середине сентября мы начнем запускаться. У нас там launch (запуск. — RNS.). Он будет происходить два-три месяца: первые образцы, тесты», — сказал Швецов, отвечая на вопрос о выпуске бензиновых двигателей для компании Mazda.

Швецов пояснил, что по двигательным заводам ramp up (наращивание производства) ведется до трех месяцев. «Форсировать точно не будем. Ни одного двигателя в Россию не будет поставляться. Все пойдут на экспорт», — пояснил он.

Ранее СП Mazda и Sollers получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» для организации производства двигателей Mazda SkyActiv-G.

Статус резидента ТОР позволил СП увеличить размер инвестиций в проект с 2 млрд до 3 млрд руб.

Проектная мощность составит 50 тыс. двигателей в год.

СП в настоящее время собирает три модели Mazda.