2019 BMW 3 серии с меньшим количеством камуфляжа замечен на дорожных тестах

Теперь мы можем увидеть новые фары, модернизированную фирменную решетку радиатора, что нельзя сказать о колесных дисках, на презентации новинки можно ожидать увидеть колеса обутые на диски большего диаметра. Это подтверждают большие колесные ниши тройки.

Задняя часть кузова слегка изогнута по сравнению с уходящей моделью, она по-прежнему включает в себя секцию задних фонарей. В салоне заметна цифровая приборная панель

и обновленная центральная консоль с большим экраном для информационно-развлекательной системы iDrive.

Используемая в качестве основы платформа CLAR, позволила уменьшить вес автомобиля на 50 килограмм за счет использования в ней алюминия и углеродного волокна. В настоящее время баварцы решают вопрос по дизайну просторного салона седана, ожидается и новая линейка двигателей для него.