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2019 BMW 3 серии с меньшим количеством камуфляжа замечен на дорожных тестах
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2019 BMW 3 серии с меньшим количеством камуфляжа замечен на дорожных тестах 

RU BMW 22 минуты назад
Фото: RU BMW
Теперь мы можем увидеть новые фары, модернизированную фирменную решетку радиатора, что нельзя сказать о колесных дисках, на презентации новинки можно ожидать увидеть колеса обутые на диски большего диаметра. Это подтверждают большие колесные ниши тройки.
Задняя часть кузова слегка изогнута по сравнению с уходящей моделью, она по-прежнему включает в себя секцию задних фонарей. В салоне заметна цифровая приборная панель
и обновленная центральная консоль с большим экраном для информационно-развлекательной системы iDrive.
Используемая в качестве основы платформа CLAR, позволила уменьшить вес автомобиля на 50 килограмм за счет использования в ней алюминия и углеродного волокна. В настоящее время баварцы решают вопрос по дизайну просторного салона седана, ожидается и новая линейка двигателей для него.
Есть все предположения что жемчужина семейства BMW 3 серии Sedan снова станет M3.
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