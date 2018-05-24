«АвтоВАЗ» возобновил продажи в Чили

«АвтоВАЗ» открыл новый салон Lada в столице Чили, Сантьяго, возобновив продажи в стране после 20-летнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба компании. Импортером автомобилей выступает компания Cono Sur Automotive Distributor, которая работает с брендами альянса Renault-Nissan.

«Возобновление присутствия Lada в Чили происходит в период роста местного рынка: в 2017 году объем реализации автомобилей увеличился здесь на 17,9% по сравнению с 2016 годом. В течение 2018 года импортер Lada в Чили планирует открыть еще 3 автосалона Lada», — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что развитие экспорта является одной из ее приоритетных задач, а в период с января по апрель текущего года розничные продажи Lada на зарубежных рынках в 30 странах выросли на 74%. Кроме того, за последние полгода дилерские центры Lada были открыты в Тунисе, Белоруссии и Иордании.