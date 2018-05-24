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Lada возвращается на рынок Чили
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Lada возвращается на рынок Чили 

Волга Ньюс 7 минут назад
Фото: VanLife
Комплекс услуг по продаже, обслуживанию и обеспечению запасными частями автомобилей Lada, предоставляет импортер Cono Sur Automotive Distributor, работающий с брендами Альянса Renault-Nissan.
Продажи Lada в Чили возобновлены после 20-летнего перерыва. В модельном ряду — трехдверная Lada 4×4, хорошо знакомая автомобилистам Южной Америки, а также Lada Kalina Cross, Lada Granta седан и фургон Lada Largus. Модельный ряд подобран таким образом, чтобы клиенты могли получить наиболее оптимальное сочетание функциональности, практичности, доступной цены и адаптированности к сложным дорожным условиям. В 2018 г. в Чили планируется продать до 400 автомобилей Lada.
Как отмечает АвтоВАЗ, возобновление присутствия Lada в Чили происходит в период роста местного рынка: в 2017 г. объем реализации автомобилей увеличился здесь на 17,9% по сравнению с 2016 годом. В течение 2018 года в Чили планируется открыть еще три автосалона Lada.
Развитие экспорта является одной из приоритетных задач, подчеркивает автопроизводитель. В период с января по апрель 2018 г. розничные продажи Lada на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 74%. За последние полгода открыты новые дилерские центры Lada в Тунисе, Беларуси, Иордании.
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