Lada возвращается на рынок Чили

Комплекс услуг по продаже, обслуживанию и обеспечению запасными частями автомобилей Lada , предоставляет импортер Cono Sur Automotive Distributor, работающий с брендами Альянса Renault-Nissan.

Продажи Lada в Чили возобновлены после 20-летнего перерыва. В модельном ряду — трехдверная Lada 4×4, хорошо знакомая автомобилистам Южной Америки, а также Lada Kalina Cross, Lada Granta седан и фургон Lada Largus . Модельный ряд подобран таким образом, чтобы клиенты могли получить наиболее оптимальное сочетание функциональности, практичности, доступной цены и адаптированности к сложным дорожным условиям. В 2018 г. в Чили планируется продать до 400 автомобилей Lada.

Как отмечает АвтоВАЗ , возобновление присутствия Lada в Чили происходит в период роста местного рынка: в 2017 г. объем реализации автомобилей увеличился здесь на 17,9% по сравнению с 2016 годом. В течение 2018 года в Чили планируется открыть еще три автосалона Lada.

Развитие экспорта является одной из приоритетных задач, подчеркивает автопроизводитель. В период с января по апрель 2018 г. розничные продажи Lada на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 74%. За последние полгода открыты новые дилерские центры Lada в Тунисе, Беларуси, Иордании.