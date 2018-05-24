На авторынок Китая вышел шикарный внедорожник Changfeng Mattu

Китайский автобренд Changfeng объявил о старте продаж премиального внедорожника Mattu.

Автоновинку собрали на платформе собственной разработки CS10.

По силовой части машину оснастили 1,6-литровым турбомотором на 200 л.с. Трансмиссия реализована шестиступенчатой МКПП, либо «роботом» на столько же ступеней.

Габариты автоновинки:

длина — 4,67 метра;

ширина — 1,91 метра;

высота — 1,71 метра.

Конструкторы автомодели безусловно вложили душу в оформление автоновинки. Машина выглядит очень презентабельно. А своими чертами не перекликается ни с одной из предыдущих версий.