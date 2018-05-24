На авторынок Китая вышел шикарный внедорожник Changfeng Mattu 

Китайский автобренд Changfeng объявил о старте продаж премиального внедорожника Mattu.
Автоновинку собрали на платформе собственной разработки CS10.
По силовой части машину оснастили 1,6-литровым турбомотором на 200 л.с. Трансмиссия реализована шестиступенчатой МКПП, либо «роботом» на столько же ступеней.
Габариты автоновинки:
длина — 4,67 метра;
ширина — 1,91 метра;
высота — 1,71 метра.
Конструкторы автомодели безусловно вложили душу в оформление автоновинки. Машина выглядит очень презентабельно. А своими чертами не перекликается ни с одной из предыдущих версий.
Но видимо у китайских автопроизводителей какое-то проклятие или фобия — они безбожно копируют уже имеющиеся наработки именитых автобрендов. Не обошлось без горчинки и в этот раз. Дело в том, что салон нового Mattu буквально «содран» с автомоделей Mercedes-Benz. Цифровая приборная панель, дисплей мультимедиа системы и другие черты выдают слабо прикрытый плагиат.