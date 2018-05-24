Ещё
Honda построила «заряженный» пикап Civic Type R
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda построила «заряженный» пикап Civic Type R 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В рамках мероприятия SMMT Test Day, организованного британским обществом автопроизводителей и дилеров, компания Honda представила концептуальный пикап, построенный на базе Civic Type R последнего поколения. Машина собрана инжиниринговым департаментом производителя на заводе марки в Суиндоне.
В основе пикапа Honda Civic Type R, получившего название Project P, лежит предсерийная версия обычной дорожной модели. Команде дизайнеров лишь пришлось поменять форму кузова после центральных стоек, за которыми теперь находится грузовая платформа.
Техническая начинка осталась без измений: двухлитровый турбомотор семейства VTEC Turbo, выдающий 320 лошадиных сил и 400 Нм момента, и шестиступенчатая «механика». С места до 100 километров в час пикап Civic Type R разгоняется за 5,7 секунды. Его максимальная скорость составляет более 265 километров в час.
Так же как и обычный хэтчбек, пикап укомплектован системой выбора режимов движения: работу управляющей электроники можно переключать между комфортным, спортивным и трековым режимом +R. По словам производителя, выпускать серийно пикап не планируется — его будет использовать для перевозки садовой техники.
Motor.ru: последние новости
Kia Sportage обновился и стал гибридом Появились подробности о новом Kia Ceed для России Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продадут на аукционе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги93
Возмужавший Renault Duster: больше, выше, шире2
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО61
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП26
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма128
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение