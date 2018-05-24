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Фотошпионы заглянули в салон нового седана Hyundai Lafesta
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Фотошпионы заглянули в салон нового седана Hyundai Lafesta 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Новая «четырехдверка» Хёндэ встанет на конвейер уже в этом году. Модель предназначена для «молодого поколения». В апреле 2018-го компания Hyundai привезла на Пекинское мотор-шоу прототип купеобразного седана Lafesta. Кстати, в линейке Nissan есть минивэн с таким именем, его выпускают с 2004 года, но в Китае эту модель не продают. Внешний облик концепта Хёндэ выполнен в новом фирменном стиле, который в компании назвали «Чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness).
Ожидается, что серийная модель сохранит дизайн прототипа. Салон же Lafesta в Пекине не показали — у представленной на выставке машины были запертые двери и наглухо тонированные стекла. Впрочем, благодаря шпионским фото, оказавшимся в распоряжении издания Autohome, теперь мы знаем, как выглядит интерьер товарного седана. Так, Lafesta получила трехспицевое рулевое колесо, над передней панелью возвышается большой тачскрин мультимедиа-системы. У кресел — «кожаная» обивка с прострочкой и красными вставками.
Длина Lafesta составляет 4 660 мм, размер колесной базы — 2 700 мм. Судя по габаритам, модель построена на базе Elantra. Китайцам новый седан предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI, оба мотора сочетаются с семиступенчатым преселективным «роботом». Мощность моторов пока не разглашается, на других моделях марки они выдают 130 — 204 л.с.
Производство Lafesta наладят в Поднебесной, в этой стране продажи купеобразного седана стартуют в четвертом квартале текущего года. Как ранее заявили в Hyundai, модель разработана специально для китайского рынка, она предназначена в первую очередь для молодой аудитории. Скорее всего, за пределы Китая новинка все же не выберется. Напомним, в России ближайшими премьерами Хёндэ станут кроссовер Santa Fe нового поколения, обновленные минивэн H-1 и «паркетник» Tucson — эти модели должны добраться до нашего рынка в 2018-м.
По материалам: www.kolesa.ru
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