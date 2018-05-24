LC 500 — максимальный КПД

Сегодня в нашу редакцию ворвался, пожалуй, один из самых необычных автомобилей, доступных для покупки на российском рынке, — Lexus LC 500. И повествование о нем хочется начать не совсем традиционно — с объявления стоимости. Барабанная дробь! 7 886 000 рублей предстоит заплатить потенциальному владельцу этого супергиперкупе в дилерском центре.

Комплектация, в которой можно приобрести LC 500, всего одна, имя ей Sport+. Выбрать можно лишь цвет кузова из пяти предложенных и цветовую гамму исполнения салона. У нас на тесте побывал автомобиль глубокого бордового цвета, но, на наш взгляд, максимально выигрышно купе выглядит в желтом. Также доступны: темно-синий, белый F-sport, больше похожий на серый, и коричневый металлик.

Почему мы начали материал с цены? Все просто: зафиксируйте эту цифру в своей памяти и восхищайтесь всем арсеналом, который способен предложить LC 500 за эти деньги.

Безусловно, покупая автомобиль за без малого восемь миллионов рублей, человек хочет уже не просто подчеркнуть свой статус и достаток, как это обычно бывает с дорогущими люксовыми седанами, а заявить о том, что он еще молод душой, смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами и всегда готов к новым поворотам судьбы.

Внешность Lexus LC 500 имеет наивысший КПД. Ни один автомобиль в данном классе и ценовой категории не притягивал такого количества восторженных взглядов. В LC 500 каждый может почувствовать себя суперзвездой. Выходя из-за руля нужно быть готовым к тому, что к вам может подойти прохожий и попросить сфотографироваться, но не только с автомобилем, а именно с вами и автомобилем. Будто бы вы Джордж Клуни или Аль Пачино

И это на сто процентов заслуга LC500, наделяющего вас магическим шармом и притягательностью. Ведь сам автомобиль пусть и специфичен и пока непривычен для глаз обывателей, но, бесспорно, чертовски впечатляющ.

В далеком 2012 году, когда был представлен прототип с маркировкой LF-LC, многие, и мы в том числе, сомневались, что модель дойдет до конвейера, сохранив хоть какие-то элементы футуристического дизайна. И каково же было всеобщее удивление, когда серийная машина сохранила почти 90% стилистических решений концепта.

Длиннющий капот с фирменной веретенообразной решеткой, заканчивающейся внизу острой, как бритва, хромированной полкой, самая сложносочинённая головная оптика из всех, что вам доводилось видеть на серийных автомобилях, гигантские ноздри воздухозаборников в переднем бампере — все это не оставляет шансов следующему впереди вас транспорту продолжать движение по той же полосе.

Инстинктивно, лишь завидев в зеркале заднего вида этого демона, стараются уступить ему дорогу. Быть может, еще и потому, что хотят разглядеть его сбоку и сзади. А LC 500 — тот редкий автомобиль, у которого есть на что посмотреть с любой стороны.

Боковой вид LC500 описать невероятно сложно. В описании обычных автомобилей всегда можно применить штампы: подоконная линия, угол атаки лобового стекла, выштамповка кузовных панелей, повторяющая визуальное движение каких-либо кузовных элементов.

Тут все не так. Будто бы это не автомобиль, а оригами, переплетение огромного количеств граней, как острых и резких, так и плавных. Длиннющая дверь с вау-эффектными, выезжающими при помощи электроприводов ручками.

Воздушное остекление с длинным, каплевидным задним свесом. Солидная длина кузова и огромные 21-дюймовые колесные диски. При изучении автомобиля сбоку возникает лишь один вопрос: может ли вообще человек поместиться в него? Настолько он стремителен и низок.

А когда вы уже промчались мимо соседа по потоку, его взору открывается задняя часть. И, черт возьми, она безукоризненна!

На контрасте с фронтальной проекцией автомобиля, с его необъятным капотом, корма весьма компактна. Небольшая крышка багажника с отформованным спойлером. Кстати, автомобиль так же оснащается антикрылом, интегрированным в крышку багажника, с «боевой» геометрией, отличными характеристиками отвода ниспадающего потока и ощутимой прижимной силой.

Единственное, что нам не удалось выяснить в ходе теста, — как настроить «крыло» на автоматическое открытие при достижении определенного скоростного порога. Но вы всегда сможете призвать его на помощь специальной кнопкой.

Продолжает Х-образную выштамповку, начинающуюся в районе багажного отсека, и громадный задний бампер, в нижней части которого инкрустирована черная лакированная бездна с двухэтажными патрубками выхлопной системы, разделенными стремительным хромированным росчерком.

И, конечно же, вишенка на этом вкуснейшем «торте» — оптика. Настоящая трехмерная, в прямом и переносном смысле. Имеющая несметное количество граней и ответвлений, выдающихся за пределы кузовных панелей в одних местах, и утопленная в другие панели.

Функциональная плоскость фонаря имеет вид серого, дымчатого зеркала. А как только зажигаются габаритные или стоп-сигналы, понимаешь, что внутри спрятана сложная система зеркал, и острый бумеранг света отражается в плафоне бесконечное количество раз, создавая эффект коридора из огней внутри фары.

А так ли все волшебно и незабываемо внутри автомобиля?

И снова ДА! ДА! и ДА!

Не будем останавливаться подробно на качестве материалов и сборки. В салоне LC 500 ни с тем, ни с другим проблем быть не может. В этих дисциплинах LEXUS задает тон в классе. Везде, где должна быть кожа, — кожа или алькантара. Да она повсюду))) Вам придется потрудиться, чтобы найти во всей машине хотя бы один квадратный метр пластика.

Как мы упоминали выше, двери у LC500 длиннющие и распахиваются достаточно широко. К слову, за счет конструктивных особенностей дверь установлена высоко и, несмотря на то что автомобиль низкий, вы никогда не зацепите нижней кромкой двери бордюр.

Но прекрасные двери, увы, не облегчают доступ в салон, а человеку ростом выше 190 см это сделать практически нереально.

Попав на водительское кресло, ты сливаешься с автомобилем в единое целое. Все вокруг нацелено лишь на удобство водителя, как бы ни было обидно пассажиру:)

Кресла наиудобнейшие, с гиперразвитой боковой поддержкой, присутствует и ярко выраженная зона поддержки плечевого пояса. Выскальзывания или отклонения тела в самом крутом вираже исключены. Стоит отметить, что в LC отказались от бутафорских проушин для четырехточечных ремней, как на GS F.

Рулевое колесо — пожалуй, наименее футуристичный элемент всего интерьера. Но он очень «собранный» и понятный. С аналоговыми кнопками, без новомодных сенсоров. Хват и размеры оптимальны.

Приборная панель полностью цифровая, с одним физическим элементом, и этот элемент — отнюдь не стрелки, а круглый серебристый обод,

который способен передвигаться внутри панели влево и вправо, освобождая пространство для пунктов меню или информации, находящейся за пределами этого круга.

Большой дисплей мультимедийной системы безупречен. Прекрасное качество картинки, быстродействие, а главное — обновленный интерфейс, с которым мы уже знакомились в рестайлинговом Lexus NX

Наполнение системы мало чем отличается от большинства мультимедийных систем других производителей. С одним лишь нюансом: в LC 500 мультимедийка обладает функцией Miracast, это означает, что вы можете без проблем подключить свой смартфон к головному устройству автомобиля, получив на мониторе мультимедийной системы точную копию всего происходящего на экране телефона.

Управление мультимедийной системой происходит при помощи touch pad зоны. Скажем честно, это не самое удобное решение, которое применяется в автомобилях, но привыкнуть к нему точно можно, затратив чуть больше времени.

По результатам изучения салона LEXUS LC 500 подтверждаем, что КПД всех элементов управления автомобилем на высочайшем уровне.

И все это внешнее и внутреннее великолепие — лишь аккомпанемент к главной скрипке — V-образному восьмицилиндровому атмосферному мотору объемом 5 литров. Развивает этот монстр 477 лошадиных сил и разгоняет большое купе до сотни километров в час за 4,4 секунды. А его партнером по созданию опьяняющей динамики служит сверхсовременная 10-ступенчатая коробка передач. Для чего так много? — спросите вы. Неужели недостаточно 8 передач? Мы ответим: 10 — оптимальное количество для этого автомобиля. Переключения происходят молниеносно, без задержек и подвисаний, как выстрелы из АК-47.

Каким может быть привод у этого автомобиля? Конечно же классика — задний. И это практически все, что нужно знать о ездовых характеристиках Lexus LC 500. Огромный мотор, отменная коробка, задний привод.

Близкая к идеальной развесовка, низкий центр тяжести, многорычажная подвеска плюс регулируемая жесткость амортизаторов дают бескрайний простор для творчества. Выбрав режимы Sport и Sport+, можно штурмовать шпильки на гоночных треках. Да и в режиме Comfort сложно пожаловаться на способность LC 500 следовать заданному водителем вектору в повороте.

И что мы имеем в сухом остатке? Автомобиль с феноменальным КПД во всех дисциплинах — начиная от имиджа, заканчивая ездовыми амбициями. И если вы ищете красивый, быстрый, комфортный автомобиль без экстремально спортивных перегибов, чреватых болью в районе поясницы и т. д., Lexus LC 500 подарит вам максимальное количество положительных эмоций и сотни грамм адреналина в крови.