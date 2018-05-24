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Российские продажи Mitsubishi выросли на 188 процентов в апреле
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Российские продажи Mitsubishi выросли на 188 процентов в апреле 

«Автостат Инфо» 40 минут назад
Российские продажи Mitsubishi выросли на 188 процентов в апреле В апреле этого года российские дилеры Mitsubishi реализовали 3363 автомобилей марки, о чем говорится в материалах «Автостат Инфо». В прошлом году объем продаж машин Mitsubishi составил 1168 ед. Таким образом, годовой прирост достиг 188%.
Лидером модельного ряда Mitsubishi по продажам «в штуках» остается внедорожник Mitsubishi Outlander. В апреле 2018 года в России было продано 2077 таких машин, что на 99% превысило прошлогодние продажи модели (1043 ед.). Модель Mitsubishi Pajero Sport показала в этот период впечатляющий прирост продаж на 482%, в абсолютном выражении показатели реализации этого внедорожника выросли до 728 ед. против 125 ед., реализованных годом ранее. В прошедшем апреле, как показывает статистика «Автостат Инфо», российские покупатели приобрели 447 кроссоверов Mitsubishi ASX, а также 64 кроссоверов новой модели Mitsubishi Eclipse Cross и 46 внедорожников Mitsubishi Pajero.
С января по апрель 2018 года включительно россияне приобрели 10 330 автомобилей Mitsubishi. Это на 141% превышает объем машин, купленный за тот же период прошлого года (4283 ед.). За эти четыре месяца они купили 6385 ед. Mitsubishi Outlander (+63,3%), 2469 ед. Mitsubishi Pajero Sport (+580%), 1265 шт. Mitsubishi ASX.
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