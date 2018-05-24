Российские продажи Mitsubishi выросли на 188 процентов в апреле

Российские продажи Mitsubishi выросли на 188 процентов в апреле В апреле этого года российские дилеры Mitsubishi реализовали 3363 автомобилей марки, о чем говорится в материалах «Автостат Инфо». В прошлом году объем продаж машин Mitsubishi составил 1168 ед. Таким образом, годовой прирост достиг 188%.

С января по апрель 2018 года включительно россияне приобрели 10 330 автомобилей Mitsubishi. Это на 141% превышает объем машин, купленный за тот же период прошлого года (4283 ед.). За эти четыре месяца они купили 6385 ед. Mitsubishi Outlander (+63,3%), 2469 ед. Mitsubishi Pajero Sport (+580%), 1265 шт. Mitsubishi ASX.