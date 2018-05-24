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Автомодели Porsche Cayman и Boxster в мае стали дороже на 124-185000 рублей
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Автомодели Porsche Cayman и Boxster в мае стали дороже на 124-185000 рублей 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Богатые тоже плачут ©. Пожалуй название популярного некогда сериала становится актуальным на российском авторынке премиальных машин.
Так, из отчета автоэкспертов «Автостата» стало известно, что в мае этого года две автомодели Cayman и Boxster от Porsche стали дороже.
В новом прайсе Porsche 718 Cayman с двухлитровым мотором на 300 л.с. и МКПП предлагается от 3948000 рублей. Спортивная модификация GTS с 2,5-литровым мотором на 365 л.с. и АКПП — от 5538655 рублей.
Более дорогостоящая автомодель Porsche 718 Boxster теперь доступна от 4016000 рублей с мотором на два литра на 300 л.с. и «механикой».
Модификация GTS (спортивная версия) в новом ценнике значится от 5606655 рублей. В таком исполнении автомодель оснащается 2,5-литровым мотором на 365 л.с. и коробкой-автоматом.
За период январь-апрель авторынок премиальных автомобилей Porsche немного просел (-2%) до 1185 экземпляров.
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