Автомодели Porsche Cayman и Boxster в мае стали дороже на 124-185000 рублей

Богатые тоже плачут ©. Пожалуй название популярного некогда сериала становится актуальным на российском авторынке премиальных машин.

Так, из отчета автоэкспертов «Автостата» стало известно, что в мае этого года две автомодели Cayman и Boxster от Porsche стали дороже.

В новом прайсе Porsche 718 Cayman с двухлитровым мотором на 300 л.с. и МКПП предлагается от 3948000 рублей. Спортивная модификация GTS с 2,5-литровым мотором на 365 л.с. и АКПП — от 5538655 рублей.

Более дорогостоящая автомодель Porsche 718 Boxster теперь доступна от 4016000 рублей с мотором на два литра на 300 л.с. и «механикой».

Модификация GTS (спортивная версия) в новом ценнике значится от 5606655 рублей. В таком исполнении автомодель оснащается 2,5-литровым мотором на 365 л.с. и коробкой-автоматом.

За период январь-апрель авторынок премиальных автомобилей Porsche немного просел (-2%) до 1185 экземпляров.