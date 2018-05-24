Объявлены цены на модельный ряд Ford EcoSport для российского авторынка

Отечественные автодилеры американского именитого автобренда Ford объявили о возможном оформлении предзаказов на целую линейку автомодели EcoSport.

Российским автолюбителям будет доступен новый кроссовер с массивной решеткой радиатора, с бамперами и фонарями новой формы, а также легкосплавными колесными дисками на шестнадцать и семнадцать дюймов.

По силовой части переднеприводные модификации получат полуторалитровый мотор Dragon на 123 л.с. и пятиступенчатую МКПП, либо шестиступенчатую АКПП.

Полноприводные модификации получат двухлитровые моторы на 148 л.с. Трансмиссия будет реализована шестиступенчатой коробкой-автоматом.

Основным заявленным видом топлива называют бензин АИ-92. Автомобили обсуждаемой линейки получат двенадцатилетнюю гарантию от сквозной коррозии кузова.

Стоимость переднеприводной модификации стартует от 959000 рублей. За полноприводную модификацию запрашивают от 1229000 рублей.