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Объявлены цены на модельный ряд Ford EcoSport для российского авторынка
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Объявлены цены на модельный ряд Ford EcoSport для российского авторынка 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Отечественные автодилеры американского именитого автобренда Ford объявили о возможном оформлении предзаказов на целую линейку автомодели EcoSport.
Российским автолюбителям будет доступен новый кроссовер с массивной решеткой радиатора, с бамперами и фонарями новой формы, а также легкосплавными колесными дисками на шестнадцать и семнадцать дюймов.
По силовой части переднеприводные модификации получат полуторалитровый мотор Dragon на 123 л.с. и пятиступенчатую МКПП, либо шестиступенчатую АКПП.
Полноприводные модификации получат двухлитровые моторы на 148 л.с. Трансмиссия будет реализована шестиступенчатой коробкой-автоматом.
Основным заявленным видом топлива называют бензин АИ-92. Автомобили обсуждаемой линейки получат двенадцатилетнюю гарантию от сквозной коррозии кузова.
Стоимость переднеприводной модификации стартует от 959000 рублей. За полноприводную модификацию запрашивают от 1229000 рублей.
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