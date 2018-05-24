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Сможет ли 840-сильный Dodge Demon обогнать Lamborghini Huracan
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Сможет ли 840-сильный Dodge Demon обогнать Lamborghini Huracan 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Разрекламированный американский масл-кар уступил итальянскому среднемоторному суперкару.
Крайслеровцы начали подогревать интерес к Dodge Challenger SRT Demon задолго до премьеры, устроив немалый ажиотаж. Лимитированный и вконец озверевший Challenger получил массу специфичного оборудования, невиданного доселе на заводском автомобиле и даже был заявлен как первая серийная машина, способная делать вилли — поднимать в воздух передние колеса на разгоне. Динамические параметры тоже внушали благоговейный трепет, ибо 2,3 с до 97 км/ч — это действительно сильно. Тем не менее, пока что Demon уступает некоторым куда более слабым соперникам в дуэлях на четверть мили.
Наши западные коллеги считают, что реализовать весь потенциал этой «летающей кувалды» довольно непросто. Во время последней схватки 840-сильный монстр с восьмиступенчатым «автоматом» не уничтожил в пух и прах полноприводный Lamborghini Huracan LP610-4, вооруженный безнаддувным двигателем V10 объемом 5,2 л, развивающим 610 л.с., и семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями, а… Впрочем, вы сами все увидите.
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