Российские «Лады» появились в Чили

Lada вернулась в страну после 20-летнего отсутствия.

В компании объяснили решение экспортировать автомобили в Чили ростом местного рынка: в 2017 году объем реализации машин увеличился на 17,9% по сравнению с 2016 годом.

Первый автосалон Lada открылся в столице Чили — городе Сантьяго. Там представлены модели 4х4, Largus, Granta и Kalina. До конца года АвтоВАЗ намерен открыть еще три дилерских центра.

Как сообщал «Авторамблер», в мае российский производитель начал поставлять внедорожник 4x4 в Тунис, а также поставлять в Европу универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross.

По итогам первого квартала 2018 года, АвтоВАЗ экспортировал в другие страны 7 861 автомобиль, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.