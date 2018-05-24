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Российские «Лады» появились в Чили
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Российские «Лады» появились в Чили 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Lada вернулась в страну после 20-летнего отсутствия.
В компании объяснили решение экспортировать автомобили в Чили ростом местного рынка: в 2017 году объем реализации машин увеличился на 17,9% по сравнению с 2016 годом.
Первый автосалон Lada открылся в столице Чили — городе Сантьяго. Там представлены модели 4х4, Largus, Granta и Kalina. До конца года АвтоВАЗ намерен открыть еще три дилерских центра.
Как сообщал «Авторамблер», в мае российский производитель начал поставлять внедорожник 4x4 в Тунис, а также поставлять в Европу универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross.
По итогам первого квартала 2018 года, АвтоВАЗ экспортировал в другие страны 7 861 автомобиль, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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