Швейцарская компания запустила в Подмосковье производство полимерных мембран для гидроизоляции

Швейцарская компания запустила в Подмосковье производство полимерных мембран для кровельной и подземной гидроизоляции, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«В городском округе Лобня запустили производство высокоэффективных термопластичных полимерных мембран, используемых для кровельной и подземной гидроизоляции. Завод открыла швейцарская компания Sika, международный химический концерн по производству материалов для строительной отрасли и транспортного машиностроения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суммарные инвестиции в разработку и строительство завода составили 156 млн руб. Мощность нового завода — до 5 млн кв. м полимерных мембран ежегодно, что позволит отказаться от импорта и сократить сроки поставки материалов потребителям. Новое производство в Лобне отвечает всем международным требования к экологичности и безопасности.

«Доля Московской области в производстве всех строительных материалов Российской Федерации составляет около 15%», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева

В пресс-службе добавили, что это девятое производственное предприятие концерна на территории РФ.