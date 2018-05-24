Швейцарский концерн Sika запустил в Лобне производство полимерных мембран

В подмосковной Лобне 23 мая швейцарский концерн Sika торжественно запустил производство полимерных мембран, используемых для кровельной и подземной гидроизоляции, сообщил Лобненскому информагентству заместитель директора компании Андрей Кепталов.

По данным агентства, завод, который открыли в Лобне, стал девятым производством концерна на территории РФ.

«Это уже четвертый цех на лобненском заводе и специализироваться он будет на производстве ПВХ мембран для кровельной и подземной гидроизоляции. На линии будут производиться мембраны трех типов — 1,2 мм, 1,5 мм и 2 мм толщиной. На сегодняшний день это один из самых наукоемких видов производства», — сказал Кепталов.

Он добавил, что подобные материалы компания Sika производит только за рубежом: в Швейцарии и Германии.

Концерн Sika — ведущий мировой производитель материалов строительной химии и материалов для промышленности с 80 филиалами в 74 странах мира.