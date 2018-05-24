Ещё
Швейцарский концерн Sika запустил в Лобне производство полимерных мембран
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцарский концерн Sika запустил в Лобне производство полимерных мембран 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Лобне 23 мая швейцарский концерн Sika торжественно запустил производство полимерных мембран, используемых для кровельной и подземной гидроизоляции, сообщил Лобненскому информагентству заместитель директора компании Андрей Кепталов.
По данным агентства, завод, который открыли в Лобне, стал девятым производством концерна на территории РФ.
«Это уже четвертый цех на лобненском заводе и специализироваться он будет на производстве ПВХ мембран для кровельной и подземной гидроизоляции. На линии будут производиться мембраны трех типов — 1,2 мм, 1,5 мм и 2 мм толщиной. На сегодняшний день это один из самых наукоемких видов производства», — сказал Кепталов.
Он добавил, что подобные материалы компания Sika производит только за рубежом: в Швейцарии и Германии.
Концерн Sika — ведущий мировой производитель материалов строительной химии и материалов для промышленности с 80 филиалами в 74 странах мира.
РИАМО: последние новости
Илон Маск анонсировал выпуск новой модели электрокара Tesla В России создадут электронную базу с полной информацией об автомобилях Стала известна дата мировой премьеры автомобилей «Кортеж»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Родители все решат»: вместо водителя сел пассажир2
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО61
В России начали продавать самый дорогой UAZ Patriot2
Возмужавший Renault Duster: больше, выше, шире3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение