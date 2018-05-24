Спецверсия Jeep Wrangler «Call Of Duty» получила огромные зеленые колеса

Версия Call Of Duty появилась еще несколько лет назад в честь популярной компьютерной стрелялки.

Тогда внедорожник дополнительно ко всем брутальным прелестям модели Wrangler получил тематические шилдики на кузове и кожухе запасного колеса, передний бампер со встроенной лебедкой, блокировку дифференциалов, двухступенчатую раздаточную КПП, а также логотип Call Of Duty (‘Зов долга‘) вышитый на обивке сидений и нанесенный на коврики.

Почему же мы сейчас пишем о спецверсии? Повод есть — Wrangler «Call Of Duty» получил несколько свежих обновлений, среди которых самым заметными во всех смыслах стали огромные колеса с 37-дюймовыми шинами с ярко-зелеными акцентами. Также автомобиль получил зеленые светодиодные фары, световую панель на крыше и улучшенную модификацию подвески.