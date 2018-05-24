Фотошпионы рассказали про интерьер Hyundai Lafesta

Уже в этом году на конвейер встанет новый четырёхдверный автомобиль модели Hyundai Lafesta, который ориентирован на молодое поколение.

Презентация автомобиля состоялась в прошлом месяце в рамках автосалон в Пекине. Внешне машина полностью соответствует основным стилистическим особенностям бренда. Инсайдеры убеждены, что серийная версия ничем не будет отличаться от прототипа. А вот интерьер авто производители на презентации не показали, что вызвало интерес у почитателей марки.

Однако, для фотошпионов этот факт не стал преградой, и они всё-таки сделали снимки салона. Если верить им, то в интерьере появится новое рулевое колесо, а также довольно большой сенсорный тачскрин для управления системой мультимедиа. На фото чётко видна кожаная обивка кресел с оригинальной прострочкой и яркими вставками.

На рынке Поднебесной Hyundai Lafesta выйдет с моторами объёмом в 1.4 и 1.6 литра, которые будут сочетаться с трансмиссией автоматического типа на семь ступеней. Мощность моторной гаммы пока держится в тайне.

Напомним, что в России в скором времени выйдут новые Santa Fe, а также кроссовер Tucson.