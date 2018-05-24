Ещё
Компания Volkswagen рассказала о системе подруливания задних колёс у нового «Туарега»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания Volkswagen рассказала о системе подруливания задних колёс у нового «Туарега» 

За рулем Кубань 59 минут назад
Фото: За рулем Кубань
23 марта 2018 года компания Volkswagen официально представила внедорожник Touareg третьего поколения. Новинка стала первым автомобилем марки с системой подруливания задних колёс, что обеспечивает большую динамичность и комфорт.
Данная система работает в двух режимах. Первый — на скорости до 37 км/ч. В данном случае задние колёса автоматически поворачиваются в сторону, противоположную направлению поворота передних колес, что делает автомобиль более маневренным, так как диаметр разворота сокращается — с 12,19 м до 11,19 м, что особенно ощутимо во время парковки.
Во втором случае — при скорости свыше 37 км/ч — задние колёса автоматически поворачиваются в ту же сторону, что и передние. Это обеспечивает более плавный ход и повышает устойчивость при смене полосы движения, например, при обгоне, а также в случае резких маневров при уходе от столкновения.
Новая система подруливания задних колес предлагается в пакете «Подвеска PRO» вместе с активными стабилизаторами. В сочетании с пневмоподвеской и адаптивным шасси данный набор оборудования выводит модель Touareg на новый для своего сегмента уровень маневренности и управляемости.
Напомним, в России новый Volkswagen Touareg будет предлагаться в комплектациях Respect, Status и R-Line и с бензиновыми двигателями на 249 и 340 л.с., а также с 249-сильным дизелем. Пока известна стоимость лишь базовой 249-сильной версии Respect — от 3 299 000 рублей.
За рулем Кубань: последние новости
Росстандарт одобрил новое поколение Kia Ceed для России Представлен обновлённый кроссовер Kia Sportage, ставший "мягким гибридом" Honda представила динамичный пикап на базе Civic Type R
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Родители все решат»: вместо водителя сел пассажир2
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО61
В России начали продавать самый дорогой UAZ Patriot2
Возмужавший Renault Duster: больше, выше, шире3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение