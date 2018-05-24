Компания Volkswagen рассказала о системе подруливания задних колёс у нового «Туарега»

23 марта 2018 года компания Volkswagen официально представила внедорожник Touareg третьего поколения. Новинка стала первым автомобилем марки с системой подруливания задних колёс, что обеспечивает большую динамичность и комфорт.

Данная система работает в двух режимах. Первый — на скорости до 37 км/ч. В данном случае задние колёса автоматически поворачиваются в сторону, противоположную направлению поворота передних колес, что делает автомобиль более маневренным, так как диаметр разворота сокращается — с 12,19 м до 11,19 м, что особенно ощутимо во время парковки.

Во втором случае — при скорости свыше 37 км/ч — задние колёса автоматически поворачиваются в ту же сторону, что и передние. Это обеспечивает более плавный ход и повышает устойчивость при смене полосы движения, например, при обгоне, а также в случае резких маневров при уходе от столкновения.

Новая система подруливания задних колес предлагается в пакете «Подвеска PRO» вместе с активными стабилизаторами. В сочетании с пневмоподвеской и адаптивным шасси данный набор оборудования выводит модель Touareg на новый для своего сегмента уровень маневренности и управляемости.